Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 08:45h.

Tras Anthony Gordon y Julián Álvarez, el croata se postula como el siguiente refuerzo

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El FC Barcelona está dinamitando el mercado de fichajes en el fútbol europeo. Deco tiene cerrada la llegada de Anthony Gordon, que aterrizó ayer en la ciudad condal, y ahora aprieta fuerte por Julián Álvarez, aunque la primera oferta ha sido rechazada. Sin embargo, el conjunto barcelonista está lejos de detenerse ahí. Y es que ahora se ha fijado el objetivo de Josko Gvardiol, defensa del Manchester City. El croata, además, fue ofrecido hace algunas semanas al Real Madrid.

En este sentido, según informa El Partidazo de COPE, el FC Barcelona trabaja ya en el fichaje del zaguero croata. A sus 24 años, le restan dos años de contrato, teniendo firmado con el Manchester City hasta el 2028, pero su entorno le estaría buscando una salida, toda vez que su principal valedor, Pep Guardiola, se va a marchar del Etihad Stadium.

De este modo, el ofrecimiento en el Real Madrid no habría llegado a nada más, ya que el objetivo del conjunto madridista sería otro. Precisamente, Alessandro Bastoni, por quien el FC Barcelona ha negociado y cuyo interés han mantenido durante meses, pero a quien, finalmente, Hansi Flick habría descartado, prefiriendo optar por reforzar primero la delantera.

Así las cosas, Josko Gvardiol se ha recuperado de una lesión en las últimas semanas de competición. Su participación este curso se ha reducido a 25 partidos, en los cuales ha logrado registrar dos goles y cinco asistencias. Una fractura de tibia le ha tenido alejado de los terrenos de juego durante varios meses, aunque jugó dos de los últimos tres partidos de la Premier League. El último de ellos, eso sí, apenas participó en los últimos 15 minutos.

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La gran virtud de Josko Gvardiol que le hace tan apetecible

Ahora se postula para reforzar la defensa del FC Barcelona. Y es que se trata de un central zurdo con muy buena salida de balón, y una virtud impropia que le ha ayudado a jugar como lateral de marcado perfil ofensivo: su zancada y potencia con balón. Conduciendo la pelota se trata de un jugador que tiene una arrancada muy potente y es capaz (más por arranque que por calidad técnica) de evadir rivales y salir con la pelota controlada. En ese sentido, un jugador que divida así y supere líneas de presión, tanto en el pase como con la conducción, es un activo muy destacado en cualquier club del mundo.

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Habrá que esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos, pero todo apunta a que, después de unos años de sufrimiento y hacer cuentas para poder hacer pequeños retoques, el FC Barcelona está de vuelta con todo.