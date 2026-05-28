Por qué el Barça quiere fichar antes del 30 de junio y dónde saca el dinero para fichajes

Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 16:06h.

Con el mercado 26-27 a las puertas, el FC Barcelona se pone manos a la obra para recuperar el 1:1

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El FC Barcelona afronta el mercado de fichajes del verano de 2026 con una prioridad clara: llegar al 30 de junio con las cuentas cuadradas para recuperar plenamente la regla 1:1 de LaLiga y volver a operar con normalidad en el mercado. Después de varios años condicionado por restricciones financieras, inscripciones de última hora y límites salariales asfixiantes, el club azulgrana considera clave cerrar ventas, renovaciones y posibles incorporaciones antes del cierre del ejercicio económico. La intención no es únicamente reforzar la plantilla de Hansi Flick, sino demostrar ante LaLiga que la situación económica ha cambiado gracias al crecimiento de ingresos comerciales, la reducción de la masa salarial y la vuelta progresiva al Camp Nou.

La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿de dónde saca el Barça el dinero para fichar? La respuesta está en varios frentes abiertos durante los últimos meses. El club prevé cerrar el curso con ingresos operativos cercanos a los 1.000 millones de euros, una cifra récord impulsada por nuevos acuerdos de patrocinio, el crecimiento comercial internacional y el impacto económico del regreso parcial al Camp Nou. A eso se suma la renovación estratégica con Nike, considerada una de las operaciones más importantes a nivel financiero de los últimos años, ya que mejora considerablemente las condiciones del contrato y ha permitido inyectar liquidez inmediata. En paralelo, la entidad también ha obtenido ingresos extraordinarios mediante Barça Vision y la venta de porcentajes de su rama audiovisual y digital.

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Otro factor decisivo ha sido la reducción de costes. El Barcelona ha conseguido rebajar la masa salarial hasta aproximadamente el 54% de sus ingresos, acercándose a los estándares financieros que exigen UEFA y LaLiga. Las ventas de futbolistas también han sido fundamentales para liberar margen. Operaciones como la salida de Vitor Roque al Palmeiras permitieron reducir amortizaciones y liberar salarios importantes, mientras el club continúa trabajando en ajustes internos para aumentar su capacidad de inscripción. En ese sentido, la situación de Robert Lewandowski también influye directamente en las cuentas, ya que su salario y amortización representaban uno de los mayores costes de la plantilla azulgrana.

La recuperación financiera del FC Barcelona

El otro gran elemento que explica la carrera contrarreloj del Barça antes del 30 de junio está en los nuevos palcos VIP del Camp Nou. La constructora Limak consiguió completar parte de estas zonas premium antes de las fechas límite marcadas, permitiendo al club contabilizar alrededor de 100 millones de euros en el ejercicio 2024/25. Desde LaLiga ya trasladaron al Barcelona que el auditor había validado más de 70 millones relacionados con esa operación y que, junto al impacto económico derivado de la reducción de costes y el aumento previsto de ingresos por patrocinio y estadio, el club estaba cerca de recuperar plenamente su capacidad financiera. Todo ello resulta clave para que la patronal valide la regla 1:1 de cara a la próxima temporada.

La diferencia es enorme. Si el Barça logra cerrar el ejercicio económico dentro de los parámetros exigidos, podrá reinvertir íntegramente el dinero generado por ventas o ahorros salariales en nuevos fichajes. En cambio, si no alcanza ese equilibrio antes del cierre contable, volvería a quedar atrapado en fórmulas restrictivas como la del 1:3 o 1:4, que limitan severamente el gasto permitido. Por eso el club trabaja para adelantar operaciones durante mayo y junio y evitar otro verano condicionado por problemas de inscripción. Más allá de los nombres propios que puedan llegar, el verdadero objetivo del Barcelona es recuperar la normalidad financiera y volver a competir en el mercado sin las restricciones que han marcado sus últimos años.