Camp Nou y Mestalla lideran el porcentaje de ocupación

Así ha quedado la clasificación de LaLiga y así debería haber quedado según el valor de cada plantilla

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Se acabó LaLiga. Es hora de sacar conclusiones. No sólo deportivas, sino también sociales. El campeonato español sigue creciendo en términos de fidelidad, con aficiones cada vez más arraigadas a sus equipos y, en muchos casos, listas de espera para conseguir un abono. Medir la lealtad de cada hinchada es cuanto menos osado, pero sí que hay algunas estadísticas que arrojan algo de luz a la hora de establecer una clasificación.

En ElDesmarque, con la temporada ya terminada, aprovechamos la ocasión para elaborar el ranking de las aficiones más fieles de LaLiga. Un ranking que no se mide por la asistencia total, sino por el porcentaje de ocupación de cada estadio. Es decir, que cuanto más grande es un recinto, más opciones tendrá cada equipo de tener un elevado número de espectadores, pero también será más complicado llenarlo.

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Los casos especiales del Barcelona y el Getafe

La tabla está marcada por dos asteriscos. El primero es el FC Barcelona, un caso peculiar que conviene analizar. Jugó sus dos primeros partidos en el Johan Cruyff, con capacidad para sólo 6.000 espectadores. Luego, tres encuentros en Montjuïc, con capacidad para 55.926 personas. Y posteriormente se trasladó al Camp Nou, donde disputó ocho partidos con la licencia 1B y capacidad para 45.401 espectadores y los seis últimos con la licencia 1C y capacidad para 62.652. Tras un exhaustivo repaso, la asistencia media del cuadro azulgrana durante toda la tempoda asciende al 93,8%, situándose como líder de esta particular clasificación.

El segundo asterisco lo protagoniza el Getafe CF. El Coliseum arrancó con una capacidad aproximada de 11.000 espectadores debido a las obras, pero se fueron derribando gradas conforme avanzaba la competición y fue perdiendo asientos en cada jornada. Tras recopilar los datos, en ElDesmarque hemos hecho el porcentaje final en virtud de esos 11.000 asientos iniciales debido a la complejidad a la hora de analizar la capacidad de cada encuentro, con un resultado final de aproximadamente 75% de ocupación.

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Clasificación de LaLiga EA Sports, según el porcentaje de asistencia a los estadios

El Barça lidera la clasificación con la media de ocupación de sus cuatro estadios. En el Johan Cruyff tuvo una ocupación del 96%, en Montjuïc bajó al 82% y con el regreso al Camp Nou se disparó: 98% durante la licencia 1B y 93% durante el tramo final, con la licencia 1C.

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Esto deja a Mestalla en segundo lugar con una asistencia media del 90,4% y un promedio de 44.699 espectadores. Un estadio que, por cierto, también ha ido perdiendo capacidad en los últimos años debido a diversos factores y que afrontará el próximo curso su última temporada acogiendo al Valencia CF antes del traslado al Nou Mestalla.

San Mamés cierra el podio con un gran dato de 89,4% de asistencia media y 47.617 espectadores por partido para ver los encuentros del Athletic Club pese a su pobre curso deportivo.

En el lado opuesto de la clasificación aparece Son Moix. El estadio del Mallorca tiene una capacidad de 26.020 espectadores y su asistencia media ha sido de 17.737, por lo que el porcentaje es de sólo un 68,2% de ocupación.

La 'zona de descenso' de este particular ranking la completan el Coliseum, marcado por un 75% que no es exacto debido a su pérdida de capacidad, y el RCDE Stadium del Espanyol, que sólo ha tenido 75,8% de ocupación. Si sacáramos al Getafe de la ecuación por su contexto, La Cerámica caería a puestos de descenso con sólo el 76,6% de los asientos ocupados.