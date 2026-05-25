Así ha quedado la clasificación de LaLiga y así debería haber quedado según el valor de cada plantilla

Girona y Athletic, las grandes decepciones del campeonato

El dinero que han ganado los 20 equipos de LALIGA EA Sports por su clasificación final

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Se acabó LaLiga EA Sports 2025/2026. Una temporada que ha coronado como campeón al FC Barcelona de Hansi Flick por segundo año consecutivo, que ha servido para ver al Real Betis de vuelta a la Champions League, que ha confirmado el milagro del Getafe CF para jugar en Europa. Pero también, en la zona baja, llena de tensión hasta el último día, con Real Oviedo, Girona FC y RCD Mallorca perdiendo la categoría y con varios clubes sufriendo hasta el último minuto.

Cerrada la competición, toca hacer balance y poner notas. Y qué mejor manera a la hora de poner notas que mirar las expectativas que debería haber tenido cada club a tenor del valor de mercado de sus plantillas. En ElDesmarque aprovechamos la ocasión para hacer una comparativa entre la clasificación final del campeonato y la teórica clasificación según el valor de cada equipo.

Clasificación completa de LaLiga EA Sports 2025/2026

A estas alturas, la tabla final ya es de sobra conocida. El Barça se proclamó campeón e irá a la Champions League junto al Real Madrid, el Villarreal CF, el Atlético y el Betis, que está de vuelta 21 años después en la máxima competición europea gracias a la plaza extra de la UEFA.

El Celta de Vigo irá por segundo año seguido a la Europa League y en esta ocasión estará acompañado de la Real Sociedad, que se proclamó campeón de la Copa del Rey. El Getafe CF, uno de los milagros del campeonato, jugará la Conference League.

Por abajo, el Real Oviedo ha acabado colista y fue el primer descendido. Hubo que esperar a la última jornada para confirmar los dos equipos que le acompañan a LaLiga Hypermotion: el Girona FC cayó a última hora y el RCD Mallorca se quedó sin milagro final.

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La clasificación de LaLiga, según el valor de cada plantilla

En la zona alta ya hay varias conclusiones: el Real Madrid (1340 millones) tiene un plantilla más valiosa que la del Barça (1170), por lo que se debería haber proclamado campeón. Además, el Atlético de Madrid (587) debería haber quedado tercero con mucha claridad, pero finalmente acabó cuarto por detrás de un meritorio Villarreal (282), que tiene la quinta plantilla más valiosa. El Betis (248) también ha quedado dos puestos por encima de lo que marca su valor de plantilla.

El Athletic Club ha sido uno de los grandes fracasos por plantilla y rendimiento. Su equipo es el cuarto más valioso del campeonato (283 millones), pero acabó nada menos que en duodécima posición. Algo similar le ha pasado a la Real Sociedad: la sexta plantilla más valiosa (272) para acabar LaLiga en décimo puesto, aunque en su caso marcado por el título copero que le da plaza europea.

En la zona baja, el Real Oviedo tenía la plantilla menos valiosa (63 millones) y ha quedado último. Pero, si nos atenemos a estos valores de mercado, los dos equipos que le deberían haber acompañado al descenso son Deportivo Alavés (66) y el Getafe (82), con mención especial para el cuadro azulón: el 18º en plantilla, el séptimo en la clasificación final y con billete para la Conference.

Otro de los grandes fracasos lo ha firmado el Girona, con la décima plantilla más valiosa (153) para acabar penúltimo y desciendo a Segunda en la última jornada. Le acompaña a la categoría de plata un RCD Mallorca (89) que tenía la 15ª plantilla más valiosa y que, en teoría, tampoco debería haber caído al pozo.