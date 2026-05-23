Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 23:19h.

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Un tanto de Luis Milla decidió el partido

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La que parecía ser una temporada muy compleja para el Getafe se convirtió en histórica tras otra proeza del vestuario y del cuerpo técnico azulón. El equipo madrileño, tras ganar a Osasuna por la mínima en la última jornada, logró su billete para Europa de forma matemática. los de José Bordalás se clasificaron para la Conference League y el pitido final diendo rienda suelta a la explosión de felicidad.

El Coliseum se convirtió en una caldera después de que el árbiro pitara el final ante un Osasuna que se jugaba la vida y que no se ha quemado por muy poco. El Getafe vuelve a Europa con merecimiento y su gente lo celebró como merece la ocasión. Un tanto de Luis Milla en el segundo tiempo certificó la machada.

A los pocos segundos del final, cientos de aficionados azulones invadieron el terreno de juego para celebrar la gesta con sus jugadores. La ocasión lo merece.

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La crónica del Getafe - Osasuna

Metido en un enredo que nadie imaginaba tres semanas atrás, Osasuna llegó al Coliseum con el agua al cuello y la calculadora en la mano. Cuatro derrotas consecutivas le habían despeñado hasta el límite de la Segunda División. El Getafe, en cambio, veía Europa al fondo del pasillo. Una victoria le abría la puerta de la Conference y quizá algo más si el Celta tropezaba. Era noche de transistor pegado a la oreja y de mirar de reojo otros marcadores, esa vieja liturgia del fútbol español cuando mayo aprieta, y esta vez con un calor excesivo para la época.

Osasuna sabía al menos una cosa: con una victoria se acababa el sufrimiento. El Getafe, que hace apenas unos meses olía a descenso, soñaba ahora con un premio continental. El contraste explicaba el ambiente. En Pamplona había urgencia; en el Coliseum, ilusión contenida.

El partido nació exactamente como cabía esperar: uno jugando para evitar la tragedia y otro para alcanzar la gloria. Y durante un cuarto de hora solo existió Osasuna. Torró tuvo un cabezazo clarísimo y Budimir un mano a mano que parecían llevar veneno, aunque ambos terminaron mansamente en las manos de Soria. Al Getafe le costó arrancar. Había nervio en la grada, ansiedad por tocar un éxito que en enero parecía una quimera. Entonces se hablaba de salvarse; ahora, de Europa. Milla tomó el mando y Zaid Romero le siguió. Entre los dos templaron el partido y rebajaron el ímpetu navarro.

Del Getafe llegaron apenas dos avisos antes del descanso: una falta lateral de Milla que casi sorprendió a Herrera y un zurdazo lejano de Romero que atrapó el portero rojillo. Poco más. El primer acto murió así, con una calma tensa que después de los primeros 45 minutos, y con el resto de marcadores, permitían al Getafe estar en Europa y a Osasuna mantenerse en LALIGA EA SPORTS.

Los resultados empezaron a moverse tras el descanso. En el Coliseum, mucha pelea y poca cosa, hasta que apareció Milla para agitar el avispero. A falta de media hora para el final, conectó un disparo desde fuera del área que rebotó en un defensa, despistó a Herrera y adelantó al Getafe. El hombre de las asistencias, marcó su primer gol. Osasuna, estaba con el agua al cuello. En ese momento, un gol del Girona le mandaba a LALIGA HYPERMOTION.

Pero el Getafe no estaba para especular. No había favores posibles, porque un empate de Osasuna le dejaba sin Europa. El Valencia estaba al acecho con una victoria momentánea frente al Barcelona y las calculadoras echaban humo. Nada se movió.

El Coliseum celebró un milagro, nada más y nada menos que jugar en Europa. Osasuna tembló y con el pitido final espero unos instantes terribles para el equipo de Lisci, expectantes en la banda con invasión en el campo mientras terminaba el choque del Girona. El 1-1 final en Montilivi acabó con la agonía y los jugadores rojillos se vieron envueltos en una marea azul exhultante.