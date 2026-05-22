Bordalás responde a Ángel Torres con la fecha de anunciar su futuro

Celia Pérez 22 MAY 2026 - 13:51h.

El técnico azulón ha sido preguntado en rueda de prensa por su continuidad

El Sevilla, en el limbo de la venta mientras Ángel Torres avanza "noticias" inminentes sobre Bordalás

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La continuidad o no de José Bordalás en el Getafe es una de las incógnitas que rodean la actualidad azulona estas semanas. El técnico alicantino no ha renovado aún y, pese a que Ángel Torres está dispuesto a ampliarle su vinculación, todavía no hay una decisión anunciada. En este escenario aparece también el Sevilla, que a pesar de que la compra de la propiedad del club por parte de Sergio Ramos y Five Eleven Capital está en el aire, su nombre aparece vinculado para tomas las riendas en Nervión.

Mientras tanto el Getafe recibe este sábado a Osasuna en el Coliseum en un partido clave por meterse en Europa y por lo que Bordalás ha señalado que no anunciará nada hasta que no finiquite la temporada. "Nosotros hablamos habitualmente y como os he dicho anteriormente ahora estamos centrados en el partido de mañana. A partir del domingo o del lunes sabremos. Seguiremos despejando cuál va a ser mi futuro, que es lo menos importante", comenzó exponiendo en rueda de prensa.

"Ahora mismo es un momento bonito de celebrar algo importante, pase lo que pase mañana, celebrar otro año más en Primera porque tiene mucho mérito este club, los años que lleva. El presidente tiene un mérito enorme, ha sido capaz de darle estabilidad a un club en Primera división durante tantos años y el trabajo de todos los profesionales, de todas las personas que están trabajando para el Getafe", añadió.

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La respuesta llega un día después de que Ángel Torres, presidente de la entidad azulona, señalara en Radio Marca que la decisión se conocería antes de este mismo sábado. "Ya me he reunido tres o cuatro veces en esta semana, porque cambió de agente, y creo que antes del sábado va a haber noticias", contó dejando entrever que parece que todo está bastante encarrilado para su continuidad.