Jorge Morán 18 MAY 2026 - 17:19h.

Hay hasta cinco equipos interesados en su fichaje

Marcos Llorente se identifica con Luis Milla y la afición reacciona: "Este chico sabe lo que hace"

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Luis Milla es uno de los mejores mediocentros de LALIGA EA SPORTS. No lo decimos nosotros, sino los datos que le sitúan como el segundo máximo asistente de la competición tan sólo por detrás de Lamine Yamal. Su buen papel en el Getafe durante estos años ha provocado un gran interés en muchos equipos del mundo y parece que ante Osasuna podría jugar sus últimos minutos en el equipo azulón.

Si ya la temporada pasada se interesó en el centrocampista el Atlético de Madrid, ahora son muchos otros los que quieren hacerse con un jugador capaz de todo. Tiene buen toque de balón, un guante en su pie derecho, gran mentalidad defensiva, siempre bien colocado y con mucha capacidad de recorrido. Y esto lo quieren en muchos grandes de Europa y del extranjero. Además, después de llegar a un acuerdo con Ángel Torres, su precio ha bajado a los 6 millones de euros, lo que le convierte en una ganga para muchos.

Los equipos de LALIGA que quieren a Luis Milla

Aunque el Getafe podría meterse en Europa la próxima temporada, Luis Milla quiere dar un paso más en su carrera. Y eso pasa por jugar en la Champions League. Es por ello que hay dos equipos españoles que quieren hacerse con sus servicios: Villarreal y Real Betis.

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Iñigo Pérez llegará a un Villarreal con intención de mejorar su papel en Europa la próxima temporada y una de las piezas que quiere para reforzar el equipo es la de Milla. El submarino amarillo quiere buscar un remplazo para Dani Parejo y ahí entra la figura del madrileño.

Pero además del Villarreal, otro interesado es un Real Betis que volverá a Champions League el próximo año. Aunque según las informaciones de MARCA todavía no hay una oferta formal, el equipo de Pellegrini sigue muy de cerca los pasos de un jugador que encajaría a la perfección en el esquema verdiblanco.

¿Cesc Fábregas o Cristiano Ronaldo?

Lejos de LALIGA, el equipo que más ha mostrado interés por Milla es el Como de Cesc Fábregas. Ya lo quiso fichar en el mercado invernal y ahora vuelve a la carga para reforzar una plantilla en la que compartiría vestuario con varios españoles. Además, el proyecto del equipo de la Serie A va muy en serio y sería un gran paso para convertirse en el líder de un club que buscar llegar a Champions.

En Europa también habría otro equipo interesado en Milla, pero no cuenta con la imagen o la fuerza de otros rivales. Y este es el Olympiacos de Mendilibar, quién buscará intentar convencer al madrileño de viajar a Grecia.

Además de los mencionados, las informaciones de MARCA desvelan también el interés del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El equipo saudí ve en Milla a un futbolista capaz de llevar y manejar el juego del equipo, por lo que podrían intentar convencerle con el dinero.