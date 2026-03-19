María Trigo 19 MAR 2026 - 17:41h.

Algunos hábitos de salud han unido a ambos futbolistas y la afición ha reaccioado en las redes

La reacción de Marcos Llorente al nuevo lema de la afición: "Vino, carne y sol"

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No es ningún secreto que la evolución en el mundo del deporte de élite ha llevado a que los profesionales tengan que llevar sus cuidados y alimentación a rozar la perfección. En el caso de los futbolistas no iba a ser menos. En este sentido, hay jugadores que se han convertidos en auténtica referencia en ese sentido como es el caso de Marcos Llorente.

Precisamente, el jugador del Atlético de Madrid se ha encargado de defender ciertos hábitos que influyen en su buen rendimiento dentro del terreno de juego. Son muchos los compañeros de profesion que comparten esos hábitos y también lo muestran en sus redes sociales. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el jugador del Getafe Luis Milla.

El centroncampista ha compartido en su Instagram una recapitulación de fotos de varios momentos que ha vivido durante los últimos días. Entre los muchos likes y comentarios que ha recibido se encuentra uno de Marcos Llorente que dice así: "Sol, grounding, luz roja, cerveza, cascos con cable, vino, caviar, gafas, carne…. Este chico sabe lo que hace".

Mensajes a Llorente y Milla

A raíz de ese comentario de Marcos Llorente a Luis Milla, varios seguidores reaccionaron y lo curioso es que lo hicieron de forma similar. Mientras unos pedían a Milla para el Atlético de Madrid, otros hacían lo propio para que Llorente se fuera al Getafe.

"Es tu soldado, Marcos".

"Y como le quedaría la rojiblanca chaval".

"¿No te molaría ser un soldado de Bordalás? Para más info envía MD a Getafe".

"Deberías convencerle para que se venga con nosotros al Atleti".

"Por algo está volando este año…".

"Si es que serías buen soldado de Bordalás, aquí en el Getafe te esperamos con los brazos abiertos".

En definitiva, buena relación y buenos hábitros entre los dos futbolistas españoles.