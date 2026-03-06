María Trigo 06 MAR 2026 - 09:49h.

Los jugadores fueron con sus mujeres a comer a este restaurante estrella michelín

El cariñoso mensaje que Simeone le dijo a Griezmann al oído

Compartir







El Atlético de Madrid eliminó al FC Barcelona y está en la final de la Copa del Rey, donde luchará por el título contra la Real Sociedad. Desde el año 2013 no estaban los del Cholo Simeone en esa tesitura. La alegría se ha instaurado en la parroquía colchonera y dod de sus máximos exponentes se fueron juntos a celebrarlo: Marcos Llorente y Antoine Griezmann.

Ambos futbolistas, claves para Simeone, hicieron una escapada junto a sus mujeres (Paddy y Erika Choperena) a Etxebarri, uno de los mejores restaurantes del mundo que se encuentra en un pequeño pueblo de Bizkaia. Ha sido el propio Marcos Llorente el que ha desvelado en las últimas horas en sus redes sociales este viaje, en el que al menos su familia, iba en avión privado.

El mensaje de Marcos Llorente

El futbolista del Atleti es un amante de la comida y del vino. Suele hacer gala de ello cada vez que tiene ocasión. Para comprobarlo solo hace falta darse un pequeño 'paseo' por su Instagram. En ese paseo, reza así su último post en referencia a la citada escapada: "'Mi 57.ª y última vinificación. La barrica de los amigos, para beberla entre ellos', Así lo imaginó Henri. Así lo escribió. Y así sucedió donde tenía que ser: en Etxebarri".

En ese mensaje, Marcos Llorente muestra alguno de los platos que comieron y juega con la frase del vino que degustaron, que es bastante exclusivo. Es un vino de 2001 del enólogo Henri Jayer, uno de los más legendarios de Borgoña. Su producción de botellas era de unas pocas de miles al año, por lo que cualquiera de sus creaciones se convierte en un productor de lujo y de coleccionistas. Su venta por internet no es sencilla de encontrar y suele estar sólo en algunos restaurantes y web de subastas. En este caso, este Vosne-Romanée Cros Parantoux de 2001 tiene un precio de salida en la web barnebys que supera los 16.000 euros. Además, según la web del propio restaurante, que posee una estrella michelín, el menú degustación vale 300 euros por persona sin bebidas incluidas, aunque también se puede pedir a la carta.

La publicación se ha llenado de reacciones y tiene algunso de compañeros de profesión como Sergio Reguilón, que escribe un "la vida es para ti", o de Lucas Vázquez, que le pone un "así sí".