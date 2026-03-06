El club de la MLS, dispuesto a esperar a Antoine hasta junio

Antoine Griezmann tiene en vilo al Atlético de Madrid. El galo tiene encima de la mesa una propuesta del Orlando City para marcharse de manera inminente a la MLS, con todo lo que ello supone a nivel deportivo y a nivel económico. El caso es que el mercado estadounidense cierra el 26 de marzo, por lo que el jugador tiene que tomar una decisión en cuestión de días. Las dudas han rodeado al galo en los últimos días, aunque el hecho de jugar la final de la Copa del Rey invita a pensar que se quedará hasta verano.

Mientras tanto, desde Estados Unidos plantean una segunda propuesta para convencer al futbolista. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el Orlando City está "dispuesto a esperar hasta junio para fichar a Griezmann" en caso de que el Atlético no le deje salir, que parece lo más evidente teniendo en cuenta la situación deportiva de la entidad. Es decir, que si no sale en marzo, le abrirían las puertas para llegar cuando finalice el curso en Europa.

La decisión de Griezmann y la postura del Orlando City

Según señala la misma fuente el Orlando City "ya ha iniciado conversaciones con el Atlético sobre un posible contrato gratuito solo para el verano", por lo que el delantero se marcharía con la carta de libertad pese a tener contrato hasta 2027, pues renovó el pasado verano por dos años más. Una renovación que, según distintas informaciones, incluiría un pacto para dejarle salir cuando así lo desee el propio jugador.

De momento, Fabrizio Romano no da por hecha su decisión, aunque las últimas informaciones apuntan a su continuidad. Hace apenas dos días, la ESPN ya aseguraba que el hecho de jugar la final de la Copa del Rey el próximo 18 de abril habría motivado a Griezmann para quedarse en el Metropolitano y terminar la temporada como futbolista rojiblanco y tener "la mejor despedida" en La Cartuja, pese a que no será ni mucho menos el último partido del curso.

La decisión parece estar en manos de Griezmann, pero en el Atlético también tienen algo que decir. Por mucho pacto que haya entre las dos partes, perder a un jugador importante de manera gratuita en pleno mes de marzo a las puertas de una final de Copa y de unos octavos de final de la Champions League no parece una buena idea. En Francia llegaron a darle un 95% de opciones de salir, pero ahora el mismo diario L'Équipe asegura que "ha decidido quedarse".