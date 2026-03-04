La final de la Copa del Rey, clave en la decisión del atacante del Atlético

Simeone y Carla Pereyra suben a Montserrat tras eliminar al Barcelona con un detalle muy atlético: "Agradecer siempre"

Compartir







Horas decisivas en el futuro de Antoine Griezmann. El delantero tiene una propuesta para firmar por el Orlando City de la MLS antes del próximo 26 de marzo, día en el que se cierra el mercado de fichajes en Estados Unidos. Una salida que supondría dejar el Atlético de Madrid dos meses antes de concluir el campeonato y con tres competiciones en juego.

Desde el club rojiblanco nadie se ha atrevido en los últimos días a pronunciarse sobre su futuro. Jugadores como Koke o Marcos Llorente admiten que se trata de "una decisión personal", mientras que Simeone se ha limitado a transmitir su cariño al francés cada vez que le han preguntado en sala de prensa.

En esa dudas que merodean la mente de Antoine, que tendría la oportunidad de firmar un gran contrato económico ahora en marzo pero no en julio, parecía haber dos partidos claves: la semifinal ante el Barcelona y el duelo del próximo sábado ante la Real Sociedad. Incluso se ha especulado con que ese próximo partido, en el Metropolitano, podría suponer su despedida.

La decisión de Griezmann respecto a su futuro en el Atlético

En Francia, el diario L'Équipe llegó a asegurar que Griezmann saldría del Atlético al 95%. Ahora, por contra, las últimas informaciones apuntan en una dirección opuesta: se quedará hasta que termine el curso. Según informa la ESPN, Griezmann "ha puesto en pausa" su posible fichaje por el Orlando City después de haber alcanzado la final de la Copa del Rey. La oportunidad de levantar un título vestido de rojiblanco el próximo 18 de abril habría sido decisiva en la decisión del futbolista, que no quiere dejar tirado al equipo a las puertas de una final, más aún teniendo un papel relevante dentro de los planes de Simeone.

PUEDE INTERESARTE Los candidatos a pitar la final de la Copa del Rey

"Simeone y el equipo directivo estaban ansiosos por ver a Griezmann quedarse durante el resto de la temporada para darle la mejor despedida posible, incluida una oportunidad de ganar la Copa del Rey", añade la misma fuente. Es decir, que el duelo ante la Real no sería su despedida, sino que esta se produciría a final de temporada.