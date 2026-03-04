Celia Pérez 04 MAR 2026 - 08:31h.

El francés utilizó el mismo texto que el club culé

Enrique Cerezo zanja el caso Griezmann en ElDesmarque: "Es jugador del Atlético y estará en la final"

El Atlético hizo anoche un importante ejercicio de resistencia para llevarse el pase a la final de Copa del Rey. Tras el 4-0 cosechado en la ida, los de Simeone supieron aguantar el empuje culé en la vuelta para terminar pasando de ronda a pesar de la derrota en el Spotify Camp Nou. Una victoria que los colchoneros celebraron por todo lo alto, muy especialmente Antoine Griezmann.

El delantero francés del Atlético, tras el partido, decidió compartir en su perfil de Instagram una fotografía en la que se le puede ver celebrando el pase a la final con los puños cerrados mientras que en el fondo se veían dos jugadores del Barça tendidos en el césped. Dicha instantánea iba acompañada del texto: "Esta foto va muy dura?".

En principio, la publicación podría haber pasado desapercibida sin más, pero las redes comenzaron rápidamente al moverla al tener un texto idéntico a un post del Barça hace justo un año. En ese entonces el Barça, que había remontado y ganado al Atlético en LALIGA en el descuento por 2-4, publicó una foto una foto en la que se podía ver a los jugadores culés apiñados y en primer plano, algo borroso, a Antoine Griezmann. El texto que acompañaba la publicación era: "Esta foto va muy dura".

De esta forma, el Atlético de Madrid alcanzó su vigésima final de la competición, de la que ha ganado diez títulos, el más reciente el 17 de mayo de 2013 por 1-2 en la prórroga ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aquel día, con Diego Simeone ya en el banquillo del conjunto rojiblanco, un gol del brasileño Joao Miranda en el minuto 99 dio el triunfo al Atlético, que ahora se medirá al ganador de la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club.