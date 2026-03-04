Jorge Morán 04 MAR 2026 - 07:10h.

El presidente entró en llamada tras la clasificación a la final de la Copa del Rey

Enrique Cerezo explica quiénes son los misteriosos Tom Ford y Smith del Atlético: "Nos dan la final"

El Atlético de Madrid jugará una nueva final de Copa del Rey después del sufrimiento vivido en el Camp Nou. El Barcelona fue muy superior y a punto estuvo de lograr la remontada, pero finalmente serán los rojiblancos los que estén en Sevilla, en dónde esperan ya a su rival. Un día con muchas emociones y anécdotas, como la dejada por Enrique Cerezo en la previa del partido.

Un presidente del Atlético de Madrid que estuvo en exclusiva con ElDesmarque Madrugada minutos después de que su equipo lograra el pase a la final. "La felicidad la tenemos que tener porque la verdad que hemos sufrido mucho en este partido", le dijo a Roberto Gómez por llamada.

Enrique Cerezo confirma la continuidad de Antoine Griezmann

Trece años después, el Atlético volverá a luchar por el título del KO. Una nueva oportunidad de que los de Simeone regalen un título a los suyos tantos años después. "Alguna vez tiene que llegar, nos pasa como en la Champions League, alguna vez tendrá que llegar", apuntaba Cerezo.

"Ha sido un gran alivio y satisfacción de ver como el trabajo que han hecho nuestros jugadores al final ha tenido su fruto. Y gracias a un partidazo que hicimos en el Metropolitano hoy hemos podido aquí pues pasar en esta semifinal. El gran partido que hicimos nosotros en Madrid, lo ha hecho el Barcelona aquí hoy", analizó el presidente lo vivido en el Camp Nou.

Una llamada en la que Cerezo ha querido zanjar el tema Griezmann, con su posible salida al Orlando City este mismo mes. "Yo siempre digo lo mismo, me peguntéis o no, Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y lo normal es que este en la final", señaló.

Una final en Sevilla en la que miles de aficionados rojiblancos querrán estar y en la que el Atlético ya se ha puesto manos a la obra para gestionar las entradas. "Me han pedido muchísimas, pero ya sabes que el club lo ha gestionado bien y sabes que todos los socios tienen a través de un correo electrónico la opción de pedir su entrada y se les responderá como corresponda", zanjó en ElDesmarque Madrugada.