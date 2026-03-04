Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 07:26h.

El problemón de Arbeloa en el Real Madrid, hasta 10 bajas y un solo central ante el Celta

El francés se perdió el partido en el Santiago Bernabéu

Compartir







La derrota del Real Madrid ante el Getafe el pasado lunes aún escuece en el seno blanco. La afición ha mostrado sus críticas durante estos días después de ver cómo su equipo se pegaba un tiro en el pie en LALIGA EA SPORTS. Tampoco ha sentado bien la actitud de ciertos jugadores a lo largo del duelo. Son los casos del expulsado Mastantuono o del Huijsen, objeto de múltiples críticas por su actuación. Incluso alguno que no estuvo disponible como es el caso de Kylian Mbappé también está dando mucho que hablar.

Tal y como desvela Manu Carreño en El Larguero de la Ser, Mbappé se encontraba en París con algunos de sus excompañeros a la misma hora que su equipo estaba jugando frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. Una decisión y unos hechos que han sido objeto de críticas hacia el francés.

PUEDE INTERESARTE Los detalles del plan de Mbappé con su lesión y la preocupación en Francia de cara al Mundial

Manu cargó contra la actitud de un futbolista y durante el programa compararon su forma de actuar y la del Real Madrid en estos casos con la que tiene el club cuando se trata de chicos de la casa.

PUEDE INTERESARTE En el Real Madrid ya piensan en que Mbappé pase por el quirófano aunque el jugador prefiere evitarlo

La crítica de Manu Carreño

"Una cosa es lo que eres y otra lo que pareces. Si estás lesionado lo normal es que estés en el partido. Tomar algo en París mientras tu equipo está jugando un partido... es una cuestión de compromiso, de imagen, el que pretende ser líder de un proyecto deportivo no sé si es la mejor imagen estar por ahí de fiesta aunque estés lesionado y no puedas jugar", sentenció.

"Los avelines del Real Madrid tienen que ir el día del partido los 25 y allí les dicen que no están convocados y se quedan allí viendo el partido. Si eso les pasa a los niños de 11 años, un profesional que gana millones de euros cómo puede no estar apoyando a su equipo, qué tiene más importante que hacer que el día que está jugando su equipo no estar ahí viéndolo. Es inexplicable", agregó un colaborador del programa.