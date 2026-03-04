Araujo desvela la charla de Hansi Flick en el vestuario del Barcelona tras caer eliminados

Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 08:04h.

Confía en lograr los otros dos títulos de la temporada

El defensa del Barcelona Ronald Araujo se mostró convencido, tras caer eliminado en las semifinales de la Copa del Rey pese a ganar 3-0 al Atlético de Madrid, que "jugando de esta manera" el equipo puede "lograr" LaLiga y la Champions, "los dos títulos" que le "quedan" en disputa al conjunto azulgrana.

"No se puede reprochar nada a este equipo. Ganamos el partido y nos faltó poquito. Lógicamente nos condicionó lo que pasó en la ida, pero lo dimos todo", reivindicó Araujo orgulloso a los micrófonos de Movistar +.

El central uruguayo desveló que su técnico, Hansi Flick, les felicitó después del partido: "Nos ha dicho que estaba orgulloso del equipo, hicimos todo lo que hablamos y nos faltó poco". También quiso "agradecer" el apoyo del público del Camp Nou y el partido que hizo en defensa su compañero Pau Cubarsí: "Ha estado espectacular, nos ayuda muchísimo y es un gran jugador que sigue creciendo más y mas".

El sabor agridulce de Bernal

El centrocampista del Barcelona Marc Bernal ha afirmado que el equipo ha terminado con "un sabor agridulce" por la estéril victoria en el partido de vuelta. "Estoy contento por el rendimiento del equipo, pero insatisfecho por no haber podido pasar a la final. Lo que hemos practicado durante la semana es lo que ha ido sucediendo hoy. Nos ha faltado un gol. Al final estábamos cansados y nos quedamos con un sabor agridulce", ha resumido el jugador catalán en declaraciones a Movistar+.

Bernal, autor de dos goles, ha asegurado que ahora el Barcelona debe centrarse en competir por LaLiga y la Champions, y ha augurado que si el equipo sigue "con el hambre y el talento que ha demostrado hoy, puede conseguir grandes cosas". Sobre el estado de su compañero Pedri, ha detallado que "viene de lesión y al final estaba un poco tieso, pero ha podido aguantar".