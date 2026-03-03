Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 23:02h.

Lamine y Marc Bernal, los mejores

El Barcelona inicia la remontada ante el Atlético con un loco recibimiento: "Sí se puede"

Compartir







BarcelonaNadar para quedarse en la orilla. El FC Barcelona lo intentó hasta el final y se quedó a un solo tanto de conseguir la hazaña. Los pupilos de Hansi Flick, a lomos de un inspirado Lamine Yamal y con el inesperado protagonismo de Marc Bernal en área rival, superaron con creces al Atlético de Madrid, pero no bastó para conseguir el billete para la final de La Cartuja.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid y ponemos nota a su partido.

Joan García (6): Mantuvo 'vivo' a su equipo aguantando el pulso a Antoine Griezmann en la primera mitad, aunque tuvo muy poco trabajo.

Jules Koundé (Sin calificar): Se lesionó solo en el minuto diez de partido. Prácticamente ni intervino.

Pau Cubarsí (7): Rápido y atrevido en la anticipación. Cuajó un encuentro serio hasta el final como demostró ante Baena.

Gerard Martín (6): Seguro ante los tímidos contragolpes del Atlético.

Joao Cancelo (7,5): Se vio obligado a cambiar de banda por la lesión de Koundé y eso no le impidió pisar línea de fondo y servir buenos centros. Gran asistencia para el tercero de la noche.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos límites salariales de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

Marc Bernal (9): En el sitio justo para mandar al fondo de la red un gran envío de Lamine para el 1-0. Entrando a la perfección desde atrás para atacar el centro de Cancelo en el 3-0. Doblete... ¿Qué más se le puede pedir?

Pedri (8): Encontró huecos desde el pase que solo él imaginaba. Tiró de talento para colarse en el área colchonera y provocar la pena máxima.

Fermín López (6,5): Con mucha intensidad desde el principio. Enérgico sin balón para robar balones muy peligrosos. Eso sí, se acabó pronto sin gasolina.

Lamine Yamal (9): Obligado a tirar de ingenio ante un mar de piernas colchoneras en el área. Así nació el 1-0, rompiendo un gran regate a Lookman y Julián Álvarez. El gran protagonista culé, sembró el miedo en el Atlético... pero no fue suficiente. Ni una pega a su partido.

PUEDE INTERESARTE LaLiga prepara una jornada retro con camisetas vintage y mucho más: fecha y detalles

Raphinha (6,5): Le costó entrar en el partido, y por momentos no estuvo tan inspirado, pero disparó la ilusión al filo del descanso con una gran ejecución desde los once metros.

Ferran Torres (3): Era una noche para estar fino en el remate... y no lo estuvo. Rozó el 2-0 con un cabezazo que parecía claro. Muy poquito del tiburón.

Los cambios de Hansi Flick en el FC Barcelona

Alejandro Balde (5,5): Buenas acciones defensivas ante Giuliano que estiraron la esperanza por remontar. Acabó marchándose lesionado.

Dani Olmo (4,5): Se pintó de amarillo nada más salir. No mejoró a Fermín.

Marcus Rashford (5): Sirvió algunos centros que no generaron excesivos problemas al Atlético.

Ronald Araujo (4): Jugó de delantero centro... y no consiguió rematar ningún balon.