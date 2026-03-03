Celia Pérez 03 MAR 2026 - 09:05h.

Vivió con emoción el primer hat-trick de su hijo

Lamine Yamal se rinde a Pedri y reconoce el bajón que tuvo en el Barça: "No era feliz"

Lamine Yamal fue el gran protagonista de la victoria del FC Barcelona ante el Villarreal. A sus 18 años, el extremo ha asumido el peso y la responsabilidad de liderar el equipo en tardes como la de este sábado, despertando los aplausos y la admiración de los aficionados culés, pero también de su familia. Y una muestra más de ello fue la emoción de Sheila Ebana en las gradas el Spotify Camp Nou.

La madre de Lamine fue seguida muy de cerca por las cámaras de El Día Después, mostrando una vez más la ilusión y el sufrimiento que vive en cada partido de su hijo, aunque lo de este fin de semana fue bien distinto. Con el triplete frente al cuadro groguet, Sheila disfrutó de lo lindo viendo cómo su hijo encaraba, recortaba y buscaba constantemente la meta rival.

Era la viva imagen de la felicidad desbordada, ilusionada y siguiendo de cerca cada movimiento de Lamine. Ya una vez finalizado el partido, el '10' culé se acercó hasta la grada para saludar a su madre, balón en mano, y prometerle que después de conseguir las firmas se lo daría. Fue una tarde para el deleite de todos los aficionados culé y para la madre de la estrella, que avisa ante las cámaras que será el primera hat-trick "de muchos".

Superada la pubalgia que le condicionó en una parte de la temporada, la mejor versión de Lamine Yamal asume el liderazgo del Barcelona. Seis tantos en las seis últimas jornadas ligueras para alcanzar la cifra de 18 dianas, igualar su mejor registro anotador sin perder su esencia en el pase con 13 asistencias. Demoledor desde banda derecha para derribar al Villarreal con la facilidad con la que se marchó de sus defensores.

Recital de velocidad, regate y definición. Tres zurdazos para dar forma a su primer triplete en el fútbol profesional e invitar a soñar al barcelonismo con una remontada que sería histórica.