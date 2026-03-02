Debate en ElDesmarket con Jorge Picón sobre el futbolista más diferencial del Barça

¿Quién es el mejor jugador del mundo? Ese ha sido uno de los debates que han surgido este lunes en ElDesmarket, el podcast de ElDesmarque, con Rafa Máinez como presentador y los periodistas Rubén Uría y Jorge Picón mostrando sus diferencias. En clave FC Barcelona y analizando la previa del partido copero ante el Atlético, el primero apuesta por Pedri, mientras que el segundo se decanta por Lamine Yamal.

El debate es interesante. Según Jorge Picón, "el jugador que te acerca a la Champions y que te saca las castañas del fuego en el momento más importante es Lamine". El extremo marca diferencias y puede ser más decisivo en momentos determinantes, mientras que Pedri es el que aporta pausa y control y es un jugador 'más liguero'.

Rubén Uría discrepa. Admite que Lamine "es uno de los pocos jugadores del mundo que por sí solo es capaz de hundir una defensa" y "es capaz de condicionarte, hundir, necesitas dos jugadores para ayudar, a veces entre dos tampoco pueden". Le compara con jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi o Mbappé. Pero si tiene que quedarse con alguien, se queda con Pedri.

"Yo entiendo la teoría de una manera diferente. Para mí el mejor jugador del mundo es Pedri y me parece que Jorge sí tiene razón en un punto: si Lamine tiene el nivel de acierto que tuvo ante el Villarreal, le considero que puede ser el mejor del mundo. Pero si no tiene ese nivel de regularidad y de acierto, sí pienso que Pedri es el mejor del mundo", argumentó.

Uría, en este sentido, insiste en que Lamine tiene que tener "ese nivel de acierto" que demostró ante el Villarreal, cuando marcó un hat-trick, para superar a Pedri, pero recuerda que "Lamine nunca ha sido un goleador, es de 12 o 15 goles por año". "Si da ese gran salto sí puede ser el mejor del mundo", concluye.

Según Uría, el Barça podría ganar la Champions "si Lamine está al nivel del Villarreal". Picón, en cambio, señala que "Lamine no puede solucionar los problemas defensivos esta temporada", que los considera fundamentales.