Jorge Morán 02 MAR 2026 - 09:41h.

Mar Ballester, su viuda, habla un año después de la muerte del médico del Barça

Muere Carles Miñarro: tenía 53 años y llegó a los servicios médicos del Barcelona esta temporada

Compartir







El pasado 8 de marzo de 2025, el Barcelona informaba del fallecimiento del médico de su equipo, Carles Miñarro, en la previa del partido ante el Osasuna. Ocurrió en el hotel de concentración Meliá de Pedralbes, horas antes del partido de LALIGA y de manera repentina, en una situación que ahora ha querido recordar su viuda.

Mar Ballester ha concedido una entrevista para 'El suplement' de Catalunya Radio, dónde revela cómo vivió la noticia y la manera de superar el duelo un año después de lo ocurrido. "Cada uno lo lleva a su manera. Yo por ejemplo, de vez en cuando, cuando es una fecha especial le envío una nota de WhatsApp", comienza diciendo.

PUEDE INTERESARTE Las gafas de Lamine Yamal, el homenaje a Carles Miñarro y el regreso de Ter Stegen protagonizan la fiesta del Barça

El recuerdo a Carles Miñarro

"Voy a un grupo de duelo que ayuda un poco estas fases del duelo, y una dijo eso de escribir y yo no soy demasiado buena escribiendo, pero sí, eso me ha gustado y parece que te liberes. Le explico todo lo que me ha pasado y le voy enviando notas de WhatsApp que él no recibe", desvela Mar.

PUEDE INTERESARTE La plantilla del Barça y el mundo del fútbol despiden a Carles Miñarro

Carles Miñarro y Mar Ballester se conocieron en la universidad, en el primer año de carrera en Reus. "Él subía y bajaba, y yo tenía una casa de mis padres allí. Y nada, en los viajes del tren nos conocimos y mira, él lo tenía clarísimo que éramos pareja para siempre, yo era más reticente, pero bueno, verdaderamente acertó, ahora volvería a repetir y repetir la experiencia", recuerda.

"Me gustó su forma de ser, la constancia y la persona que era, era muy humano era muy dado, cualquier cosa que necesitaba, además era un manitas, tenía un don, es buena persona", dijo Mar, quién también habló de lo ocurrido el día del fallecimiento de su marido.

La llamada de Joan Laporta a Mar Ballester

Mar Ballester recuerda en Catalunya Radio cómo fue el día de la muerte de su esposo. Pese a que su hijo siempre iba al estadio, ese día no fue por el mal tiempo en Barcelona y ella, que venía de un Congreso en Madrid, se quedó en casa con su hija, 'que no se encontraba bien'.

"Justamente cuando me llamaron estaba con mi hermana y los dos niños. Me preguntaron si era la mujer de Carles, y que Carles no se encontraba bien, y digo, bueno, pues ¿qué le pasa?, ¿a qué hospital lo lleváis?, y me dijeron, no, no está en el hospital está aquí en el hotel", comenzó recordando. "Me llamó un compañero médico de Carles, y me dijo que no se encontraba bien, que estaba en el hotel y si podía ir, a mí me extrañó que no fuera a un hospital, le dije a mi hermana que me acompañara porque me parecía muy extraño", dijo.

Un rato después y ya de camino al hotel, fue Joan Laporta quién le llamó para darle la noticia. "Me confirmó que ya se había filtrado por la prensa que Carles había muerto, y que le sabía muy mal comunicármelo así de esta manera, pero que lo tenía que saber", explica. Mar llamó a la madre de Carles y a su cuñado, quién ya lo había oído todo. "Mis hijos se enteraron de la muerte de su padre por la televisión. Ni ellos ni yo estábamos preparados", comentó.

Un fallecimiento que pilló a Carles Miñarro muy joven, aunque con el sueño de su vida cumplido. "Era su ilusión, verdaderamente cumplió su sueño, quizás ha vivido poco, pero él puede decir que ha cumplido al máximo que podía haber llegado. Yo creo que si le dijeran lo que ha pasado, y si lo volvería a repetir, él lo volvería a repetir porque el tiempo que ha vivido en este equipo él lo disfrutó muchísimo", aseguró.