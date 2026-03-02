Jorge Morán 02 MAR 2026 - 10:40h.

Andrea Agassi elogió la explosión de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz bromea con Indian Wells: "No sé si entrenaré más golf que tenis"

Carlos Alcaraz comienza a escribir su nombre en el trono de los mejores jugadores de tenis de la historia. El español, que venció en el Open de Australia y se convirtió en el jugador más joven en completar los cuatro títulos de Grand Slam, sigue recaudando elogios incluso de una de las mayores leyendas del deporte.

A unos días de su participación en el ATP 500 de Río y después de conquistar el ATP 500 de Doha, Andrea Agassi se ha rendido a su juego, sus condiciones físicas y su evolución en los últimos años. El estadounidense, ganados de 60 títulos ATP, no dudó en poner a Carlos Alcaraz a la misma altura que algunas de las leyendas del tenis.

Agassi se rinde a Carlos Alcaraz

"Su explosión es impresionante… combina muchas grandes cualidades de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic", comenzó diciendo en Brasil. Para el ex tenista, la evolución de Alcaraz ha sido 'rápida e impactante' y señaló las grandes condiciones físicas que maneja.

"La potencia de sus golpes es completamente aterradora. La fuerza y la regularidad que muestra son excepcionales, y sus movimientos son increíbles para su estatura", apuntó Agassi sobre la manera de jugar que tiene el tenista español.

El número uno del tenis actual sigue acumulando elogios de las leyendas del tenis, pero Agassi también quiso recordar a su máximo rival (Jannik Sinner), con el que mantiene un duelo que puede llegar a ser histórico en el futuro.

"Se han establecido como los talentos de toda una generación y es un placer verlos enfrentarse y llevar el juego a un nivel superior", dijo sobre el enfrentamiento directo que mantienen el español y el italiano. Es más, Agassi no dudó en darles el testigo de heredar el dominio que tenía el 'Big Three' (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic).