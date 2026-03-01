Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 23:43h.

"La suerte de ser distinto. Entre un te quiero y te quiero… ahora y siempre Sevilla FC"

Monchi quiere un fin de semana perfecto con ascenso y derbi: “Mi vena sevillista sigue latente”

El Sevilla FC no ha ganado el derbi de este domingo ante el Real Betis Balompié, pero sale fortalecido de La Cartuja tras levantar un 2-0 en el marcador y sacar un punto con el que sigue respirando en la tabla clasificatoria. No es una victoria, pero el sevillismo sí acaba con la sensación de que su equipo, en las duras y en las maduras, responde bien en los duelos de máxima rivalidad sevillana.

Uno de los que entiende al sevillismo a la perfección es Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’. El arquitecto del mejor Sevilla de todos los tiempos, aún con la resaca de la celebración del primer ascenso del CD San Fernando 1940 que preside, ha seguido muy de cerca el derbi, y tras el partido ha publicado un mensaje en sus redes sociales, no de celebración, sino de orgullo.

“No es noche de celebrar nada, pero si de presumir…presumir de tener la fortuna de ser sevillista. La suerte de ser distinto. Entre un te quiero y te quiero… ahora y siempre Sevilla FC”, escribía el cañaílla en su cuenta de X, acompañado con una foto de la celebración del gol de Isaac Romero.

La respuesta de Monchi a un bético

En esas, una cuenta muy popular entre el beticismo -@smelrealbetis-, le ha contestado con cierta guasa comentando su ausencia en las redes hablando en los últimos derbis. “Ha vuelto el wifi, que casualidad jajajaja”, indicaba.

Monchi, ni corto ni perezoso, le ha contestado reseñando una anécdota del partido. “Y se han apagado la luz de los móviles. Todo en la misma noche, las cosas de la tecnología”. Los aficionados béticos, cuando los locales ganaban por 2-0, encendieron las luces de sus teléfonos a modo de celebración, pero al final fueron los sevillistas los que repitieron la acción a modo de sorna. Monchi lo ha aprovechado para meterle algo de ‘carga’, como se dice en Cádiz, a este bético.