El Sevilla pagará la entrada a sus aficionados por sufrir "incidencias impropias" en el derbi

Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 23:09h.

Los aficionados han mostrado su malestar por el trato de la seguridad del Betis

El escudo pesa

Han sido 630 los aficionados del Sevilla FC que se han dado cita en el Estadio de La Cartuja para el partido ante el Real Betis Balompié. Algo más de medio millar ‘luchando’ en la animación con los 67.000 béticos que querían ver a su equipo ganar su tercer derbi consecutivo, algo que no había sucedido en la historia y que tampoco se ha dado este domingo después de que los de Matías Almeyda enjugaran el 2-0 con el que llegó el partido al descanso.

Horas después del partido, el Sevilla ha publicado un comunicado en el que informa de que pagará la entrada a todos los aficionados sevillistas que se han dado cita en La Cartuja, indicando que es por haber “soportado incidencias impropias de las circunstancias" y que "quiere premiar su apoyo" a unos hinchas que han vivido un nada habitual periplo ferroviario para llegar al derbi.

Según ha podido conocer El Desmarqué, se han dado diversas circunstancias que han causado malestar entre el sevillismo, especialmente con la seguridad del Betis, que quería impedir el acceso de algunos aficionados y ha retirado camisetas, bufandas, banderas y diverso material a los aficionados nervionenses. Además, a la llegada al apeadero de tren, se han encontrado con multitud de hinchas béticos, generando escenas de tensión que tuvieron que ser solucionadas por la Policía Nacional.

Los aficionados fueron citados al mediodía en la Estación de Santa Justa, desde donde salieron hacia el coliseo cartujano sobre las 16.00 horas. Desde el apeadero fueron guiados hasta la zona visitante en el Gol Norte, siendo increpados por multitud de aficionados verdiblancos. Nada raro hasta ahora, pero de ahí en adelante muchos de ellos se han sentido maltratados.

Algún aficionado incluso ha publicado en las redes sociales lo ocurrido, asegurando que le habían dado al explicación de que era "una orden directa del Betis".

El comunicado íntegro del Sevilla

El Sevilla FC quiere comunicar a sus aficionados desplazados al estadio de La Cartuja que asumirá el coste de las entradas del derbi.

El Sevilla FC, siendo consciente de las dificultades padecidas, considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias y quiere premiar su apoyo.

El club comunicará en los próximos días el procedimiento para la devolución del precio de las entradas.