Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAR 2026 - 21:52h.

Javi Martínez también sustituye a Almeyda en la sala de prensa tras el derbi: "Ya queda menos"

César Azpilicueta destaca el papel de Javi Martínez

Compartir







Todo cambió en un cuarto de hora. El Sevilla entró en el vestuario perdiendo por dos, con la cita prácticamente perdida, con la sensación de poder recibir más goles y acabó el encuentro empatando e incluso con la sensación de haber podido llevarse los tres puntos. César Azpilicueta, experimentado y respetado en el club, desvela la clave.

En una amable charla vivida en DAZN tras el encuentro, el veterano jugador reconoció que "la carga de kilómetros" le costó la sustitución y al ser cuestionado por sus palabras en el vestuario, el ex del Atlético de Madrid se restó importancia.

"A veces te sale eso de gritar, de dar un golpe...", decía antes de negar que eso se viviese. "A veces esa no es la solución, con calma, hemos tenido una buena charla, hemos corregido dos o tres cosas y en la segunda parte hemos sido dominadores", decía.

En este sentido, ante la insistencia de las preguntas sobre el vestuario, Azpilicueta destacaba la importancia de la entrada de Oso y Chidera Ejuke por banda izquierda, contando que "ese ajuste táctico, a pesar de que Almeyda no estaba, Javi y todo el staff han dado una charla muy clara, han transmitido serenidad, tranquilidad y el equipo, por nuestra parte, teníamos que dar un pasito más, porque sino era imposible".

PUEDE INTERESARTE El pisotón de Antony por el que el Sevilla pidió la segunda amarilla

"Con balón sabíamos que íbamos a tener espacio. Ellos suelen dejar tres o cuatro jugadores descolgados, arriba marcan la diferencia y por ahí ha llegado el segundo gol. Teníamos que ajustar eso, con balón teníamos que mejorar, no teníamos que precipitarnos, tirábamos centros sin necesidad, en la segunda, nos hemos organizado, recuperábamos mejor", iba explicando antes de marcharse de la zona de entrevistas con una sonrisa de oreja a oreja antes de dar paso a Manuel Pellegrini.