Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 21:32h.

"No es lo que queríamos, pero la sensación es más dulce por el final", dice el segundo de Almeyda

Uno por uno del Sevilla FC ante el Real Betis: un sobresaliente y un muy deficiente en el derbi

Compartir







El Sevilla FC ha arrancado un buen empate este domingo en un derbi al que llegaba, a priori, con pocas opciones de imponerse a un Real Betis sobre el papel superior, pero que no lo fue en el terreno de juego. En la banda, por segundo partido consecutivo, Javi Martínez hizo las veces de Matías Almeyda y, vaya usted a saber por qué, el equipo jugó mucho más tranquilo como ya ocurriera en Getafe.

El segundo técnico sevillista fue también el encargado de atender a los medios tras el choque, tanto a las televisiones como en la sala de prensa, ya que Almeyda declinó hablar en esta ocasión, algo que sí hizo en el Coliseum. Cuando un entrenador está expulsado, su comparecencia de prensa es opcional.

La situación del argentino en el Estadio de La Cartuja fue uno de los secretos mejor guardados del derbi, solo se le vio aparecer desde el autobús y ya nada más se supo. De hecho, pudo haber vivido el partido desde el vehículo del equipo. Javi Martínez, eso sí, pudo verlo durante algunos segundos tras el pitido final. “He podido verlo poco, saludarlo. Está feliz por el final, un partido que se había puesto complicado y a la vez dolido por no haber podido vivir el partido en el banquillo, que es para lo que él está aquí. Ya queda menos, su vuelta está más próxima”, expresaba.

PUEDE INTERESARTE El pisotón de Antony por el que el Sevilla pidió la segunda amarilla

Más de Javi Martínez

Sensaciones tras el partido. “La sensación es que recuperamos ese punto, al descanso íbamos 2-0 abajo y la situación no era fácil. Tras el empate hemos tenido alguna opción más que ellos para ganar el partido, pero también tuvieron esa posibilidad y hay que valorar ese punto. No es lo que queríamos, pero la sensación es más dulce por el final”.

El descanso. “El sentimiento era que confiábamos en dar la vuelta, porque creíamos que habíamos tenido el control, a nuestra forma de interpretar el partido, faltándonos algunas cosas, con dos errores que nos habían costado muy caros. La idea era continuar por ese camino, con pequeños matices a través de los cambios, pero seguir por esa línea que creíamos que nos iba a dar estabilidad en el partido y posibilidad de meternos en él, como así ha sido”.

PUEDE INTERESARTE La bronca de los jugadores del Sevilla con la afición del Betis en La Cartuja: Batista Mendy les retó a bajar

Los minutos finales desde el banquillo. “Abajo, una vez que empatamos, intentamos seguir con es alinea que llevábamos, el partido entra en una fase de descontrol, por el cansancio, por los múltiples cambios, esa mezcla de tenerlo perdido, haberlo empatado, poderlo perder y ganar. Un partido más roto, pero buscábamos seguir en esa línea de seguir cerca de la portería rival e intentar ganarlo. Lo hemos vivido con ese nerviosismo, pero intentando controlarlo hasta ese punto. Es importante valorar ese punto en el tramo final, que no era fácil por cómo estaba la cosa en el descanso”.

La participación de Oso. “El cambio es conseguir hacer más daño al Betis cuando llegábamos cerca del área. En el segundo tiempo desde el inicio por ambas bandas y con Akor por el carril central, hemos generado mas peligro, y eso lleva al rival a dar un paso atrás, a tener más dudas, y a nosotros tener mas confianza. Esa diferencia, que Oso y Ejuke nos han permitido hacer más daño, ha sido la que poco a poco nos ha hecho ir imponiéndonos y seguir con ese control, siendo más dañino en los últimos metros”.