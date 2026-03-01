Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 21:00h.

Así fue el enganchón entre jugadores del Sevilla y fans del Betis

El derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC en La Cartuja finalizó con un trepidante 2-2 después de que el conjunto de Nervión levantase el 2-0 con el que se fueron al descanso para terminar sacando un empate. Las emociones estuvieron a flor de piel como no puede ser de otra manera en este tipo de partidos y así se pudo ver con las numerosas broncas con las que acabó el partido, incluyendo la de varios jugadores sevillistas encarados con aficionados béticos en la grada.

Ya después del gol de Isaac Romero hubo un conato de tangana cuando los futbolistas visitantes se dirigieron al Fondo Sur a celebrar el tanto que significaría la igualada final. Ahí se pudieron calmar las aguas después de que el delantero lebrijano se quitara la camiseta y la enseñara a la grada y el lío siguió ya al final del partido.

La bronca entre los jugadores del Sevilla y la afición del Betis

Los jugadores del Sevilla celebraban el punto en La Cartuja tras una enorme reacción en la segunda parte y, al acercarse a ese Fondo Sur, se enzarzaron con los aficionados del Betis que aún seguían allí. A pesar de que Nemanja Gudelj, como capitán, intentaba alejar a sus compañeros para evitar males mayores, algunos de ellos seguían picados con los béticos que les increpaban e insultaban.

Adnan Januzaj, Lucien Agoumé y Batista Mendy fueron los más incisivos en esta bronca que terminó cuando el serbio pudo llevarse al fin a sus compañeros. Sobre todo este último, con repetidos gestos retándoles a bajar al terreno de juego.

Finalmente esto quedó en nada y no empaña el partidazo que se pudo vivir en el primer derbi oficial en la historia de La Cartuja. Tras el 2-0 del Betis en la primera mitad con las dianas de Antony y de Álvaro Fidalgo, la reacción de los de Almeyda llegó en la segunda con los tantos de Alexis Sánchez e Isaac Romero para el 2-2 final.