Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 18:40h.

Los ultras respondieron al tifo de los Biris en la primera vuelta e hicieron una referencia al Evangelio de Mateo

Los béticos reciben a los Biris con cánticos de "a segunda" y los ultras del Sevilla responden

Espectacular tifo el que sacaron los ultras del Real Betis en la antesala del derbi contra el Sevilla FC. La grada de animación del club, Gol Sur 1907, desplegó un sensacional dibujo de un arcángel sobre el diablo, acompañada de querubines con la bandera y la fecha de fundación del club. Un retrato que tuvo un significado religioso detrás, con alusiones a la Biblia, y cuyo foco iba dirigido a los Biris Norte, en referencia al que sacaron en el duelo de la primera vuelta.

En aquella ocasión los Biris Norte desplegaron un tifo con el diablo, de rojo, apoyado de la frase "vendimos nuestras almas por verte campeón". Un dibujo al que ahora los hinchas del Real Betis le dieron la vuelta, buscando ese paraíso extraterrenal en el que los ángeles vencen a los demonios. Y con hasta dos alusiones a la Biblia.

¿Qué significaba la primera frase?

En primer lugar, durante el calentamiento previo de los jugadores, los béticos de Gol Sur 1907 sacaron un cubregradas con una alusión al Evangelio de Mateo, presente en la Biblia moderna. "Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria" es un fragmento añadido al Padrenuestro, que aunque no se use popularmente en la actualidad, algunos historiadores sí que hacen referencia a que iba incluido en el original.

Hay teorías que aseguran que la doxología "tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos" podría ser una especie de añadido hímnico para facilitar una lectura cultual del pasaje, y que incluso no estaría originalmente en el Evangelio de Mateo, sobre todo si se toman las referencias de los manuscritos griegos -muchos de ellos mal traducidos- aunque en cualquier caso hay datos que apoyan ambas perspectivas. Las pruebas más antiguas de los manuscritos griegos de la Biblia apoyan la exclusión de la frase, mientras que su presencia generalizada en manuscritos posteriores significa que la frase no puede descartarse a la ligera. Sea como fuere, la referencia buscada hace ilusión al Padrenuestro. Un tifo muy religioso.

Luego, terminó con el habitual "líbranos del mal" (en referencia al Sevilla FC), que precede al amén.