Andrea Esteban 01 MAR 2026 - 16:56h.

La Finalissima entre España y Argentina, prevista para el 27 de marzo, a esperas de lo sucedido

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo la suspensión inmediata de todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán durante el fin de semana. La decisión afecta a todos los torneos y deja en el aire uno de los grandes encuentros previstos para este mes: la Finalissima entre la Selección Española de Fútbol y la Selección de fútbol de Argentina, programada para el próximo 27 de marzo.

La Finalissima, en suspenso

El duelo enfrentaba a la campeona de la Eurocopa con la vigente campeona de la Copa América en un partido que había generado enorme expectación internacional. El precedente más reciente de esta competición fue el Italia-Argentina disputado en 2022 en Wembley.

El España-Argentina prometía ser un escaparate de estrellas y un choque de estilos entre dos selecciones que atraviesan momentos de plenitud competitiva. Además, suponía una oportunidad para medir a dos de las grandes potencias actuales del fútbol mundial en un título oficial intercontinental.

Sin embargo, la Federación catarí comunicó a través de su cuenta oficial en la red social X que “se posponen todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio”, asegurando que la nueva fecha será comunicada por los canales oficiales federativos cuando la situación lo permita.

Contexto de la suspensión

La decisión llega tras la escalada de tensión en Oriente Medio después de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní este fin de semana, un escenario que ha generado inestabilidad en la región. Aunque Catar no ha detallado riesgos concretos sobre eventos deportivos específicos, la medida responde a criterios de seguridad y prevención.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre si la Finalissima será reprogramada en Catar en una fecha posterior o si podría trasladarse a otra sede.