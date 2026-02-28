Jorge Morán 28 FEB 2026 - 17:32h.

El futbolista volvió a marcar contra el Athletic

Aficionados del Rayo Vallecano y el Athletic protestan contra Martín Presa en Vallecas: "Seguirá vivo"

Jorge de Frutos volvió a sonreír en Vallecas. El delantero del Rayo Vallecano anotó el único tanto de los suyos ante el Athletic y sigue llamando con fuerza a la puerta de Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El rayista ya ha sido convocado en dos ocasiones con la Selección Española y aunque su participación ha sido discreta, por no decir casi nula, De Frutos hace números para ser uno más en la lista. Con su gol ante el Athletic, Jorge suma ya ochos goles en lo que llevamos de LALIGA EA SPORTS, diez en todas las competiciones. Además, hay que sumarle cuatro asistencias, lo que le hacen un fijo en los esquemas de Iñigo Pérez.

Preguntado por su posibilidad de ir al Mundial con España, De Frutos no esconde su ilusión, aunque prefiere ir con cautela. "Eso sería una consecuencia (ir convocado con la Selección Española). Tengo que seguir trabajando con mi equipo, con el Rayo Vallecano, hacer las cosas bien. Contento por seguir haciendo goles, aportando al equipo, y lo que tenga que venir vendrá", señaló en DAZN.

Contento, pero no mucho

El gol de De Frutos no sirvió para que el Rayo Vallecano se llevara los tres puntos de Vallecas, en dónde Iñaki Williams, con un espectacular tanto, empató el encuentro. "Necesitábamos volver a Vallecas, a nuestra casa. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil ante un gran rival. Creo que necesitamos volver aquí, contentos con el trabajo que hemos hecho, pero queríamos llevarnos los tres puntos", explicaba el futbolista de la cantera del Real Madrid.

Una felicidad (por su gol) que no se vio materializada en el resultado. "Por una parte, contento por el gol, pero no me puedo ir satisfecho si no conseguimos los tres puntos. Es un punto que hay que hacer bueno el miércoles. Hemos hecho un gran trabajo todo el equipo y, como te he dicho, contento con el gol, pero con un sabor agridulce", zanjó.