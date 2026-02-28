Asís Martín 28 FEB 2026 - 16:48h.

El entrenador con ADN Athletic que no duda por Iñigo Pérez: "Gustaría en la grada"

Los del Txingurri se van ya a los 35 puntos con esta igualada a uno ante el Rayo Vallecano

BilbaoEl entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, hizo balance en la sala de prensa de Vallecas de lo que había sido el empate de su equipo frente al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez este sábado con motivo de la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS con un estelar Unai Simón y con un golazo de Iñaki Williams. Una cita pobre en cuanto a juego pese a ir con el once titular que le deja con 35 puntos (a 7 de los 42 que pidió en una comparecencia pública el presidente Jon Uriarte), pero con la lesión de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Un choque que ha terminado con un marcador de (1-1) ante los madrileños que mantiene al equipo bilbaíno en rampa europea antes de acudir a Anoeta para la semifinal de Copa ante la Real Sociedad de Rino Matarazzo.

En la sala de prensa madrileña, el Txingurri ha explicado sobre "la lesión de Galaxy que queríamos saber cómo estaba y lo que tenía, es un problema en el hombro, que se le ha salido y había que colocárselo en el vestuario, que ahí ya se lo han puesto ya bien" relataba el míster.

Cinco sin perder ya del Athletic, aunque rompe su racha de 3 victorias consecutivas...

Lo que está claro es que venimos de una situación difícil, con las 3 competiciones no nos dejaban enchancharnos a los puestos de arriba y hay mucha igualdad en LALIGA y todos estamos metidos en el mismo vagón. Hemos ido sacando puntos pero tenemos que pelear cada punto, como los demás, no firmábamos el empate pero el resultado es justo porque no ha habido grandes ocasiones y sí mucho empuje".

Así vio Ernesto Valverde el partido entre el Athletic Club y el Rayo de Iñigo Pérez en Vallecas

Además, el 'Txingurri' Valverde comentaba que "ellos se han desenvuelto mejor, golpeando en largo con sus centrales y el portero y aquello era un tema de disputas y de buscar un rechace para jugar. El campo no ayudaba, no votaba bien en el césped recién plantado, estaba mejor para presionar que para jugar y nuestro primer tiempo ha sido malo".