Asís Martín 28 FEB 2026 - 15:43h.

Mikel González valora en Vallecas a Iñigo Pérez y mira al mercado: "Ojalá Yuri y Lekue sigan en el Athletic"

Niko Williams Morales, el primer hijo de la pareja, ya tiene su primer golito de Iñaki

Compartir







BilbaoLa familia athleticzale , aunque ha sufrido horrores en Vallecas con el empate a uno en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, está de enhorabuena desde la llegada de un nuevo integrante ante el reciente nacimiento del primer hijo de la pareja formada por Iñaki Williams y Patricia Morales. El capitán del Athletic Club festejó la llegada al mundo del retoño bilbaíno con un homenaje a su hermano, con el que tan buena relación guarda, al llamarle Niko, que no Nico, quien sigue recuperándose de su pubalgia.

"¡Bienvenido al mundo, Niko! Nuestra familia crece y nuestro corazón se llena de un amor inmenso. Gracias por tanto en tan poco pequeño", escribía el delantero del equipo rojiblanco en su cuenta de Instagram semanas atrás con una imagen del pie del recién nacido y con la fecha, 01/01 de 2026, de su nacimiento.

PUEDE INTERESARTE LALIGA cambia los horarios de cuatro partidos de la jornada 27

Iñaki Williams ya ha pedido dedicarlo un gol a su hijo Niko con el Athletic

La 'Pantera' de Bilbao ha superado hoy sábado además al mítico Piru Gainza con 497 partidos oficiales y ya, siendo octavo, va en busca en el ránking Top de Markel Susaeta (507). Ha pasado desapercibido en el primer tiempo, salvo en la dura amarilla que le ha rascado al local Isi Palazón en una salida al ataque.

Y luego sin embargo el capitán ha hecho un golazo, en el 47', con una volea preciosa que batió al portero argentino Augusto Batalla tras un buen pase de Alex Berenguer, que volvió a jugar tras cinco partidos de baja. Le vino bien el gol a Iñaki, que se lo dedicó a su hijo como pueden ver en las fotos que acompañan a esta noticia y de paso ya dio algún pase peligroso al área rival desde entonces.

Iñaki Williams, en DAZN tras su gol en Vallecas...

"Complicado partido, la hora, el sol y el césped nuevo que estaba muy verde y era muy complicado jugar, todo ha sido en largo y las disputas, no ha habido centros del campo. Una parte ha sido para cada equipo. Estamos contentos por la segunda parte y ahora a por la semifinal de Copa y ojalá le demos la vuelta en Anoeta. Vamos con la máxima ilusión, porque la Copa es especial y siempre nos da mucho, es verdad que está la eliminatoria desequilibrada pero ojalá podamos conseguirlo porque nos gusta mucho".