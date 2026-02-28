Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 13:34h.

as elecciones del FC Barcelona se celebrarán el 15 de marzo

El Barça quiere contrarrestar el 'favor' del Ayuntamiento al Atlético y espera el 'sí' para recuperar la animación

Compartir







El exentrenador azulgrana Xavi Hernández ha decidido apoyar públicamente la precandidatura de Víctor Font, líder del proyecto ‘Nosaltres’, en un momento decisivo para el futuro institucional del FC Barcelona.

La aparición de Xavi junto a su mujer en el acto organizado por Font, horas antes del partido ante el Villarreal CF, fue la gran sorpresa de la jornada. El gesto supone un respaldo de enorme peso simbólico en la recta final para la entrega de firmas, cuyo plazo concluye el lunes a las 21:00 horas.

Jornada clave en los despachos

Mientras el Barça pelea por consolidar el liderato en LaLiga, los precandidatos apuran los últimos apoyos. Además de Font, trabajan en la recogida de firmas Joan Laporta, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

Las elecciones se celebrarán el 15 de marzo, coincidiendo con el partido ante el Sevilla FC, lo que anticipa una jornada histórica tanto en lo deportivo como en lo institucional.

PUEDE INTERESARTE El Barça hace números para el fichaje de Marcus Rashford: de la forma de pago al fair play

El debate sobre Messi, eje de la campaña

Uno de los puntos más sensibles del discurso de Font es la relación con Lionel Messi. El precandidato ha calificado de “imperdonable” que el club haya roto lazos con el argentino bajo el mandato de Laporta.

PUEDE INTERESARTE El Barça pierde terreno: Noah Fernández renueva con el PSV hasta 2030

Font propone una hoja de ruta en tres pilares (institucional, comercial y deportivo) para reconstruir la relación con quien considera “el mejor jugador de la historia”, asegurando que sería una prioridad absoluta si gana las elecciones.