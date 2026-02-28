Pepe Jiménez Sevilla, 28 FEB 2026 - 09:09h.

Los Whatsapp’s investigados por la Policía Nacional en el 'caso Kike Salas'

Kike Salas recuerda en 'ElDesmarque' todo lo que vivió alrededor del 'caso apuestas'

Ha pasado, casi, un año, pero Kike Salas no olvida todo lo vivido. El zaguero del Sevilla, más maduro, más tranquilo, más consciente, atiende a ElDesmarque en la previa del derbi sevillano y, como no podía ser de otra manera, el '4' nos habla de fútbol, de tensión, de sentimiento... y de todo lo que pasó con aquellas relaciones con las apuestas deportivas.

Fue a finales de mayo de 2025 cuando, casi sin esperarlo, Kike Salas saltaba a todas las portadas por una supuesta relación con apuestas deportivas. El zaguero, por entonces, guardó silencio, el club apostó por defenderle y ahora, al ser cuestionado por su parecer, el de Morón no se esconde.

"La gente habla mucho. Yo estoy tranquilo, sé lo que hice y lo que no he hecho, es un tema que pasó y ahora toca pensar en otras cosas", dice tajantemente al ser cuestionado por si cree que fue juzgado por el público antes de poder defenderse, añadiendo posteriormente "es un tema que está en manos de mis abogados, yo no tengo mucho más que decir".

Cuestionado por alguna novedad, Kike Salas insiste en que "ahora mismo no es el momento, es un tema que está en manos de mis abogados y son ellos los que tienen que gestionarlo".

La madurez de Kike Salas tras lo ocurrido

Sea por todo lo que vivió esos días o simplemente por la experiencia de haberse asentado en la élite, Kike Salas se muestra ante las cámaras mucho más tranquilo, mucho más sosegado. Su sonrisa le delata cuando prefiere esquivar la pregunta, pero no se esconde.

El tiempo pondrá o quitará razones, pero Kike Salas sufrió un habitual juicio externo y previo al real que, a pesar del tiempo, el zaguero no podrá olvidar tan fácilmente.