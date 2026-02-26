Pepe Jiménez Sevilla, 26 FEB 2026 - 14:29h.

Juanlu Sánchez desvela la charla que tuvo con Matías Almeyda tras sus expulsiones ante el Alavés

Juanlu vuelve tras sanción y Carmona 'se guardó' ante el Getafe

Aún quedan unos días para la disputa del Betis - Sevilla en La Cartuja, y en un equipo como el Sevilla adelantarse es prácticamente imposible, pero parece que la alineación de Matías Almeyda para el derbi está prácticamente decidida. La principal duda, en el carril diestro.

Porque en este Sevilla no hay dudas en la portería, no hay prácticamente incógnitas en el eje defensivo tras la sanción de Tanguy Nianzou en El Coliseum y parece que tampoco hay mucho hueco para las rotaciones ni en mediocampo, ni en la delantera. La principal duda, por tanto, obviando la banda izquierda, está en el carril diestro.

PUEDE INTERESARTE Matías Almeyda sigue preparando a su equipo para La Cartuja

Matías Almeyda recupera para la cita de este domingo a Juanlu Sánchez tras cumplir sanción y cuenta igualmente con José Ángel Carmona para dicha posición. La lógica, teniendo en cuenta que se espera a un Sevilla inferior en términos deportivos -y que le reservó muchos minutos en El Coliseum- es que el carril diestro sea para el del Viso.

El exjugador de Elche o Getafe aportaría un carácter más defensivo a la banda derecha, permitiendo que Gabriel Suazo pueda liberarse más por la izquierda e incluso Nemanja Gudelj pueda actuar como líbero mucho más cómodo... pero aportaría menos en ataque. O al menos en teoría.

Si el toque del carril diestro quiere ser ofensivo, en teoría, el elegido debe ser Juanlu Sánchez. El eterno deseo del Nápoles destaca mucho más en acciones de ataque que en la retaguardia y Almeyda podría colocarle a él para intentar aprovechar las dudas con Ricardo Rodríguez y la intermitencia de Abde en defensa. Después habría que cubrir al marroquí.

En estas, este parece el gran debate que ocupará a Matías Almeyda y a sus ayudantes durante estos días, siendo una decisión, teniendo en cuenta el peligro de Abde, clave para intentar sumar.

Aún queda tiempo, pero la pregunta ya está sobre la mesa.