Basilio García Sevilla, 26 FEB 2026 - 08:31h.

Independiente del Valle es el club ecuatoriano que más jugadores exporta a Europa

El Sevilla cierra el fichaje de Patrik Mercado para después del Mundial 2026: así juega el ecuatoriano

Independiente del Valle no es uno de los clubes sudamericanos más conocidos en el Viejo Continente. Al menos no para el gran público, a pesar de que en su palmarés tiene dos Copas Sudamericanas, una Recopa Sudamericana y fue finalista de la Copa Libertadores en 2016, perdiéndola ante Atlético Nacional de Medellín. Pero entre los profesionales de la dirección deportiva y el scouting, el club ecuatoriano ha adquirido un importante prestigio en los últimos tiempos, y en ese caladero está a punto de pescar por vez primera el Sevilla FC.

Antonio Cordón ha dejado encarrilado el fichaje de Patrik Mercado, un joven centrocampista de 22 años que llegará al Sevilla cuando termine el Mundial de 2026 para convertirse en el primer ecuatoriano de la historia del club, firmando un contrato de cinco temporadas hasta junio de 2031. El club, prácticamente en la ruina económica, pagará seis millones de euros por el jugador, que tomará rumbo a Europa como ya hicieron otros ecuatorianos desde el equipo que juega en Sangolquí, en el área metropolitana de Quito.

Independiente del Valle ha adelantado en los últimos tiempos a históricos como Barcelona de Guayaquil, Emelec o Liga de Quito, tanto en resultados como, especialmente, en el manejo de las categorías inferiores, lo que le ha posibilitado realizar importantes ventas a Europa. La de Mercado será una más, y también de las más cuantiosas.

El caso más representativo es el de Moisés Caicedo. El actual jugador del Chelsea fue traspasado al Brighton en la temporada 2020/21 a cambio de unos cinco millones de euros. Sin embargo, es habitual que el club ecuatoriano se guarde un porcentaje de una futura venta, y cuando el equipo del sur de Inglaterra lo vendió por 116 ‘kilos’ al londinense, la cifra del traspaso ascendió a los 28 millones de euros. No es descartable que pase lo mismo con el flamante fichaje del Sevilla.

Independiente del Valle, ‘cantera’ de Europa

Pero hay más, mucho más, y es que prácticamente la columna vertebral de la selección de Ecuador -segunda en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial- creció en Independiente del Valle. Piero Hincapié, actualmente en el Arsenal, Willian Pacho, campeón de Europa con el PSG, Joel Ordóñez -Brujas- Kendry Páez -cedido en River Plate después de que el Chelsea pagara diez millones por él cuando tenía 16 años- o Gonzalo Plata, que pasó por el Real Valladolid, son algunos de los principales exponentes.

Con todo, y exceptuando los contrapartidas por futuras ventas, el traspaso de Patrik Mercado al Sevilla será el segundo más alto de la historia de la institución ecuatoriana, solo por detrás del de Kendry Páez.

A futuro, incluso tiene ya vendido a Justin Lerma al Borussia Dortmund a cambio de cuatro millones de euros, pero se quedará en Ecuador hasta cumplir los 18 el próximo mes de agosto. Hace un par de meses, los gemelos Edwin y Holger Quintero de 16 años fueron vendidos al Arsenal también, a los que también seguía el FC Barcelona, aunque se quedarán en Independiente del Valle hasta el verano de 2027.

Ecuador, pendiente de la salida de Patrik Mercado

En Ecuador, se sigue con mucho interés el futuro de Patrik Mercado, y se espera que sea el próximo ecuatoriano que triunfe en Europa. “Independiente suele mandar jugadores de 17, 18, hasta los 20 años quizás, al exterior, pero con Patrick Mercado demoraron un poquito más”, explica para este medio la periodista Nicole Moposita, de MachDeportes y RTU.

“La temporada pasada, él no fue parte de algunos compromisos de Independiente del Valle porque se decía que ya estaba en Europa cerrando contratos. Se habló mucho de equipos de la Premier como el Fulham, el Chelsea -podría haber sido compañero de Moisés Caicedo- o el Brighton. En el último mercado se habló mucho del Sevilla, pero finalmente no se concretaba, parece que por tema de extracomunitarios”, comenta la compañera. Patrik Mercado llegará al Sevilla en unos meses y será el decimocuarto ecuatoriano en jugar LALIGA EA SPORTS. Felipe Caicedo, Pervis Estupiñán y Jefferson Montero -que jugó en el Betis- son los tres que más partidos han disputado en la máxima cateogoría del fútbol español.