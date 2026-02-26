Diego Páez de Roque Madrid, 26 FEB 2026 - 08:47h.

El estadio Santiago Bernabéu contuvo la respiración tras el fortísimo golpe entre Eduardo Camavinga y Raúl Asencio, con el que el central se quedó inmóvil tendido en el terreno de juego.

Tras una espantosa caída, ambos futbolistas tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos, pero el jugador canario quedó peor parado. Tuvieron que entrar varios médicos, inmovilizarle y subirle cuidadosamente a una camilla aplicándole un collarín en el cuello. Se marchó del terreno de juego entre aplausos del público que coreaba su nombre.

De ahí fue directo a la ambulancia poniendo rumbo al hospital que el club tiene en Valdebebas, donde fue sometido a diferentes pruebas para conocer el alcance de la lesión.

El mensaje tranquilizador de Asencio

Por el momento, el club no ha informado acerca del estadio del central español. Ha sido el propio jugador quien, de madrugada, publicó un mensaje en las redes sociales para tranquilizar a los madridistas que habían preguntado tras el susto en el Santiago Bernabéu.

“¡Gracias por todos los mensajes de ánimo!. ¡¡Ha sido solo un susto!!. Vamos a por la siguiente ronda. ¡¡¡Hala Madrid!!!", escribió el futbolista canario, acompañando el mensaje con varios corazones blancos y una fotografía suya. Raúl Asencio abandonó el hospital tras pasar unas horas en observación.

Ya tras el partido, Álvaro Arbeloa también intentó transmitir un mensaje tranquilizador en rueda de prensa al ser preguntado por su estado cuando todavía se desconocía cómo estaba el futbolista.

"Parece algo del cuello. No parece grave. Ha ido al hospital y ojalá sea solo un susto. Ha sido un buen golpe. Verlo ahí, salir en la camilla, se nos ha encogido un poco el estómago. Parece que no va a ser nada", señaló el técnico de Salamanca ante los medios de comunicación.

Por el momento, no se sabe nada más acerca de tu estado ya que el club no ha compartido información sobre su lesión ni el tiempo de espera de su recuperación.