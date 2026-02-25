Este viernes se conocerán todos los emparejamientos y cruces definitivos hasta la final

Cómo 'robar' el factor campo en Champions League: una norma clave para Atlético, Real Madrid y Barcelona que pocos conocen

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva. El gran torneo de clubes del fútbol europeo afronta los meses definitivos para conocer al sucesor del PSG, el último campeón. Tras la disputa de los playoffs de dieciseisavos de final, el mes de marzo dará el pistoletazo de salida a la ronda de octavos, en la que ya quedará definido el cuadro completo y todos los cruces de la competición, cuya final se disputará el 30 de mayo en Budapest.

Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League

El sorteo de octavos de final de la Champions y de todos los cruces se llevará a cabo este viernes 27 de febrero de 2026 a las 12:00 horas (horario peninsular español) en Nyon, Suiza. Los partidos de ida de octavos de final se jugarán los días 10 y 11 de marzo. Los partidos de vuelta, una semana más tarde, los días 17 y 18 de marzo. Los cuartos se disputarán entre el 7 y el 15 de abril y las semifinales, entre el 28 de abril y el 6 de mayo.

En este sorteo ya quedarán definidos todos los emparejamientos hasta la final. Los ocho primeros clasificados de la Fase Liga conocerán su ubicación exacta en el cuadro una vez se han disputado los playoffs de dieciseisavos. Cabe recordar que los equipos procedentes de ese playoff ya están ubicados en el cuadro, por lo que sólo queda 'colocar' a los ocho cabezas de serie, que además jugarán la vuelta en su estadio.

Cruces y cuadro completo de la Champions League 2026

Los dos primeros clasificados tendrán siempre el factor campo a su favor. En el resto de eliminatorias, el factor campo se decidirá según el cuadro: el equipo que venga de la parte baja tendrá la vuelta en casa. Es decir, que los equipos procedentes del playoff puede 'robar' ese factor campo a un equipo mejor clasificado.

En clave española, el FC Barcelona fue el primero en meterse en octavos al acabar la Fase Liga en 5ª posición. Sus posibles rivales son el Newcastle y el ganador del PSG-Mónaco, con ventaja en la ida para los parisinos (2-3). El cuadro blaugrana aún tiene que conocer por qué lado del cuadro irá.

El Atlético de Madrid también está ya en octavos tras eliminar al Brujas en el playoff (7-4). Los rojiblancos van por el lado derecho del cuadro y se medirán ahora a Liverpool o Tottenham, con la vuelta fuera.

Y el Real Madrid se juega este miércoles por la noche su presencia en octavos, con ventaja ante el Benfica tras ganar 0-1 en Lisboa. En caso de pasar de ronda, avanzarán por el lado izquierdo del cuadro y se enfrentarán a Sporting de Portugal o Manchester City.