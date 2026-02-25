El precandidato a las elecciones del Barça vaticina un regreso de "diez meses" a Montjüic y promete instalar un videomarcador 360º

Se acercan las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y algunos precandidatos empiezan a elevar el tono contra Joan Laporta. Es el caso de Xavier Vilajoana, que ha calificado de "patéticos" los acabados del Camp Nou y se ha mostrado muy crítico con la remodelación del coliseo blaugrana, asegurando que "deja mucho que desear". Y eso que todavía está en plena obra.

El exdirectivo de la entidad azulgrana, que actualmente es presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), ha aprovechado la presentación del área patrimonial de su proyecto para valorar cómo se están ejecutando las obras del estadio: "La calidad de la ejecución deja mucho que desear. Cuando ves la cantidad ingente de dinero que nos estamos gastando y ves los acabados... son patéticos", declaró.

Vilajoana ha cuestionado la "calidad" de la remodelación y asegura que el estadio sufre lagunas de seguridad, sobre todo cuando finalizan los partidos: "Ojalá no tengamos que salir todos a la vez del estadio en el mismo momento. El tema de la seguridad no es un tema menor. La seguridad no se evalúa con temas cotidianos". Además, asegura que "el proyecto ejecutivo se va cambiando sobre la marcha", con todo lo que ello supone al nivel económico y de ejecución.

Xavier Vilajoana vaticina un largo regreso a Montjuic

Sin salir del tema del estadio, el precandidato también habló sobre la instalación de la cubierta. "Tendremos que marcharnos mínimo entre ocho y nueve meses. Es mentira que se pueda acabar la cubierta del Camp Nou en tres meses. Los proveedores de estas cubiertas se pueden contar con los dedos de una mano y ellos saben lo que se tarda. Olvidémonos de que la construiremos durante dos temporadas", dijo.

De salir vencedor, Vilajoana también se ha comprometido a realizar una auditoría para conocer al detalle la ejecución de las obras del Camp Nou a nivel de costes y desarrollo en caso de salir elegido. Además, prevé recuperar la idea de instalar un marcador de 360º, algo que figuraba en el proyecto original y que la junta del presidente saliente y precandidato, Joan Laporta, finalmente descartó.