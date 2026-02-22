Las obras del nuevo estadio del Barcelona siguen avanzando

El FC Barcelona regresa este domingo al Camp Nou. Lo hará ante el Levante UD a las 16:15 horas en un estadio aún en obras, como es evidente, y en el que seguirá cerrado el Gol Nord, a la espera de obtener la licencia 1C que permita acoger a más de 60.000 espectadores. Mientras tanto, los trabajos siguen progresando en distintas zonas del recinto, entre ellas la salda de prensa y los palcos VIP.

En las últimas horas se han publicado varias imágenes inéditas de estas zonas. La sala de prensa, que tendrá forma de auditorio, empieza a coger forma y verticalidad. Aún queda mucho trabajo por delante, pero los avances son significativos. Mientras tanto, el club ha montado una sala de comparecencias temporal en una zona común. La próxima temporada, a partir de agosto, podría estar en funcionamiento esta nueva zona para los medios de comunicación.

En la zona exterior, los nuevos avances se centran en la tercera gradería y en el anillo VIP. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que un trabajador de las obras prueba uno de los asientos VIP ubicado en la zona más alta del segundo anillo. Encima de esa zona VIP habrá un nuevo anillo VIP completo. Y sobre ese anillo, la tercera gradería, que estará totalmente cerrada y rodeará todo el estadio.

Cuándo abren las nuevas gradas del Camp Nou

Es la gran pregunta que se hacen no sólo los aficionados del Barça, sino muchos aficionados al fútbol. Este domingo, ante el Levante, jugarán de nuevo con la grada de Gol Nord cerrada, a la espera de obtener una licencia 1C que se está retrasando más de lo previsto. Según el club, espera obtener la licencia a principios de marzo, por lo que parece difícil que esté disponible para la eliminatoria ante el Atlético de Madrid.

Una vez esté abierto el Gol Nord, el Camp Nou tendrá capacidad para unos 62.000 espectadores. En cuanto a la tercera gradería y el anillo VIP, no estarán disponibles hasta la próxima temporada. Una vez que estén levantadas todas las gradas, la capacidad aumentará hasta los 105.000 asientos, convirtiéndose en el estadio más grande de España con mucha diferencia.