La instalación comenzó esta semana

El Valencia CF empieza a montar el anillo de compresión de la cubierta del Nou Mestalla

En el Nou Mestalla ya ha quedado instalada la primera pieza del anillo de compresión de la cubierta de la que será la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027, tal y como ha venido informando ElDesmarque que, además, desvelaba este jueves cómo se encuentra el nuevo estadio por dentro.

En las últimas semanas se ha realizado un gran progreso con el montaje y la instalación de los pilares, torres de escalera y los cajones del anillo estructural de compresión, así como la llegada de cables de los anillos de tracción (parte interior de la estructura de cables de la cubierta) y los radiales (unen el anillo de tracción con el anillo de compresión exterior).

Cabe recordar que cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Además, en esta cubierta Octopus Energy -Sustainable Founding Partner- implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior. Una cubierta que será un pulmón de energía verde.

¿Qué es un anillo de compresión?

¿Pero en qué consiste esta pieza del montaje del Nou Mestalla? Básicamente un anillo de compresión en la cubierta de un estadio es un elemento estructural perimetral de gran resistencia (generalmente acero o hormigón) que absorbe los esfuerzos de compresión generados por el techo, actuando como borde exterior de un sistema de cubierta ligera o tensada, similar a una rueda de bicicleta gigante.

¿Cómo funciona?