David Torres 19 FEB 2026 - 19:44h.

Así está el Nou Mestalla por dentro: primeras señales de las nuevas gradas

Culmina los pilares que sostienen la cubierta

ValenciaLa futura sede del Valencia CF suma estructuras clave con la instalación de pilares y componentes para el techo, etapa que da paso a una nueva fase constructiva y permite observar avances cada vez más notorios en la obra. Si esta misma mañana ElDesmarque anunciaba en exclusiva cómo estaba el interior del recinto , las novedades no dejan de sucederse en las afueras del mismo. La colocación de estas vigas llega justo después de que el Valencia supere el último la última inspección municipal hasta la fecha, haya colocado la primera escalera exterior o las primeros balcones de la fachada.

De hecho, esta misma mañana se han comenzado a poner las nuevos vigas que unen los pilares que sostendrán la cubierta del Nou Mestalla. Estas vigas formarán el anillo de comprensión que a su vez será culminado por la cubierta que tapará los asientos del nuevo campo del Valencia y cuya finalización está prevista para el mes de abril de 2027.

El anillo de comprensión del Nou Mestalla

En las últimas semanas el progreso en la futura casa del Valencia CF resulta cada vez más visible debido al montaje e instalación de los primeros pilares (de 38 metros de altura y 30 toneladas de peso cada uno) sobre los que se asentará la gran cubierta, ubicados en la zona norte del estadio, junto a los terrenos de uso terciario. Pero, además, según se han podido ver hoy en el la obra de la avenida de las Cortes Valencianas, estas grandes vigas irán unidas entre sí conformando lo que terminará siendo la imagen final del campo.

La actividad en la parcela del Nou Mestalla es constante y cobra forma también con la llegada y el montaje de otros elementos clave, como es el caso de las torres de escalera o los cajones del anillo estructural de compresión para la cubierta. Este avance marca el inicio de una nueva fase de la construcción, reflejada en el cronograma técnico a partir del mes de febrero de 2026.

El club que incluso va algo adelantado, según el cronograma previsto y pactado con el ayuntamiento superó con éxito este examen y encarrila el último año de construcción.