David Torres 10 FEB 2026 - 14:31h.

Antes del hito (10 de febrero) ya ha comenzado la instalación de las escaleras y los trabajos de hormigón

La inspección técnica ha terminado al mediodía de forma positiva

ValenciaLa construcción del Nou Mestalla sigue avanzando conforme a los tiempos previstos rumbo a su apertura, prevista para el verano de 2027. Este martes 10 de febrero está prevista una nueva inspección técnica municipal para comprobar el avance de las obras. Coincide, como las anteriores, con el inicio de un nuevo hito que el Valencia CF ya da por superado y que "celebra" adelantándose a los plazos empezando a instalar la nueva fachada del estadio y también las escaleras exteriores.

De hecho, según ha podido saber ElDesmarque, las obras van ligeramente adelantadas respecto al calendario establecido. Esta será la penúltima inspección de este tipo agendada, ya que la siguiente ya corresponde casi con la finalización de las obras (abril de 2027), que a su vez será previa al finalización de la construcción prevista para julio de 2027. En ese sentido, fuentes municipales han confirmado a este medio que, tras la inspección por parte de los Servicios de Urbanismo en el Nou Mestalla, se ha informado de forma positiva sobre la inspección.

Inspección Municipal Técnica este 10 de febrero

En ese sentido, según el cronograma del Nou Mestalla, el siguiente hito se ha alcanzado este 10 febrero. En concreto, para esta fecha estaba previsto el Inicio trabajos hormigón, escaleras exteriores, pero según ha podido confirmar ElDesmarque Valencia, el club va con adelanto en este asunto y ya ha comenzado esta fase en la que se acometen los capítulos de arquitectura e instalaciones generales y especiales del estadio. Se iniciaran, con las labores de demolición de elementos que no coinciden con el actual programa de necesidades del Nou Mestalla, para, a continuación iniciar el capítulo de arquitectura, que ira acompañado del montaje de instalaciones y paralela a la construcción de los pilares, pues aún quedan más de 40 por instalar.

Los siguientes hitos o fases con el Nou Mestalla

Tras superar la inspección técnica municipal, los siguientes hitos se espacian más en el tiempo y son los siguientes:

Conclusión de la cubierta exterior del estadio (23 abril 2027)

Ahora, tras el inicio del montaje de la cubierta y las obras de hormigón, se podrán acometer los primeros trabajos de hormigón pendiente, escaleras exteriores y fachada, avanzando de manera coordinada, para no interferir con el montaje de la cubierta. Estos trabajos, los de fachada principalmente, se extenderán hasta prácticamente la fecha de finalización del campo.

Finalización obras: Emisión Certificado Final de Obra del Nou Mestalla (11 julio 2027)