David Torres 19 FEB 2026 - 09:03h.

El Nou Mestalla supera con éxito su penúltima inspección técnica municipal

La grada baja será lo último que se instale para que, mientras, se pueda trabajar en el centro del campo

Compartir







ValenciaLa construcción del Nou Mestalla avanza con el ritmo marcado en el cronograma de obras. La semana pasada el Valencia CF superaba con éxito la última inspección municipal y los cambios que ha experimentado por fuera la obra son notables. Cualquier viandante puede ver cómo el club, includo adelantándose algo en el tiempo a a los plazos marcados, ya ha empezando a instalar la nueva fachada del estadio y también las escaleras exteriores, tal y como recogía el cronograma pactado con el Ayuntamiento.

Además, cada semana se instala una media de cinco pilares o vigas que sostendrán la cubierta comenzando a dar al estadio un aspecto que se arcercará a su imagen final.

PUEDE INTERESARTE Novedades en las obras del Nou Mestalla: llegan las primeras torres de escaleras

Pero por dentro, también hay novedades. ElDesmarque ha tenido acceso a una imagen del estado actual de las obras (ha sido captada esta misma semana) en la que se observan también novedades constructivas. Quizá no son todavía tan visuales como las exteriores, pero sí importantes.

PUEDE INTERESARTE Comienza la instalación de la fachada del Nou Mestalla

Los últimos avances en el interior del Nou Mestalla

Si uno se fija con detalle en la imagen, los últimos avances dentro del recinto es la instalación de los soportes dónde irá la grada baja, el anillo más cercano al césped. De este anillo sólo se ha construido una parte pequeña, una sección, y se dejará para más adelante para que mientras se pueda trabajar con más facilidad dentro de lo será en el futuro el terreno de juego.

PUEDE INTERESARTE El Nou Mestalla supera con éxito su penúltima inspección técnica municipal

Ahora mismo son unos recuadros de hormigón sobre los que, en un futuro, se pondrán los pilares que sostendrán la grada baja.

Estándares de visibilidad FIFA y UEFA como el Allianz Arena

De momento está completado la grada intermedia, sobre la que se asentarán las butacas principales del campo y la superior. Con todo, el bowl está construido, como ya anunció en su día el Valencia CF para asegurar que las 70.044 butacas de su graderío pueda disfrutar del partido con la mejor perspectiva posible y cumpliendo con los estándares de calidad actuales que demandan FIFA y UEFA.

Para medir estos estándares, el Nou Mestalla ha pasado un examen en cuanto al nivel de calidad de la grada. El ɸ FACTOR es la herramienta de análisis paramétrico creada por FIA (Fenwick Iribarren Architects) que ha sido testeada con éxito en sus tres estadios del Mundial 2022.

¿Cómo se mide la visibilidad del Nou Mestalla?

Este ɸ FACTOR I permite analizar paramétricamente la calidad de visión en cada punto del estadio según diferentes factores: la cercanía de la grada al terreno de juego y el llamado ‘Valor C’ de cada asiento (el único valor que establece FIFA y UEFA para determinar si una grada es admisible o no según su visibilidad), la localización en el campo, el ángulo de visión al juego y la orientación de cada butaca en su propia grada.

Así, se puede conseguir unificar estos valores individuales en un único parámetro ‘objetivo y comparable’ que categoriza a cada estadio con una numeración que oscila entre 1 y 500 (el valor del número ɸ en la antigua Grecia) donde por debajo de 350 se considera insuficiente.

En cuanto a la comparación de la calidad de visión del Nou Mestalla con respecto a otros estadios como el Allianz Arena de Múnich o el actual estadio de Mestalla, se aprecia como el propio Nou Mestalla o el Allianz Arena ostentan un notable alto (cerca de 450), siendo este primero ligeramente superior, mientras que el actual templo valencianista (con más de cien años de vida) apenas obtiene un ‘aprobado’ (su valor es equiparable al que obtiene el Santiago Bernabéu -355- y el Spotify Camp Nou -395.6-, antes de sus reformas, o al del Riyadh Air Metropolitano -391.7-).