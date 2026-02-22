El receptor tenía una herida de bala que parece autoinfligida

Tragedia en la NFL. Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings, ha sido encontrado muerto este sábado por la noche a sus 25 años en su casa de New Halbany, en Indiana. La policía halló su cuerpo sin vida en el garaje de su casa con una herida de bala que parece autoinflingida, según informan varios medios locales citando fuentes policiales.

"Estamos profundamente entristecidos por la desgarradora noticia del repentino fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale durante este momento devastador", publicaron los Minnesota Vikints en sus redes sociales al enterarse de la noticia.

Moore, formado en Purdue en su carrera universitaria, fue elegido por los Arizona Cardinals en 2021 y recaló a continuación en los Minnesota Vikings. Receptor abierto de gran talento, Moore se perdió las últimas dos temporadas de la NFL tras sufrir dos graves lesiones de rodilla.

"Mientras trabajamos para comprender los hechos, hemos hablado con la familia de Rondale para ofrecerle nuestras condolencias y el apoyo incondicional de los Minnesota Vikings. También nos hemos comunicado con nuestros jugadores, entrenadores y personal, y pondremos a disposición recursos de terapia y apoyo emocional para quienes los necesiten. Acompañamos a la familia y amigos de Rondale en este momento devastador", publicó la entidad en un segundo comunicado oficial.