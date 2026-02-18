Juan Pérez 18 FEB 2026 - 16:44h.

El quarterback se quita sueldo este año para prorrogarlo en los próximos cinco y así competir ya

La primera ausencia de Kansas City Chiefs en playoffs de la década tiene una repercusión directa en el planteamiento de la franquicia para la temporada 26/27 con una búsqueda más agresiva del título. Los cuatro veces campeones de la Super Bowl reestructuran el multimillonario contrato de su estrella, Patrick Mahomes, para conseguir libertad salarial de cara a la agencia libre y así apostar por un equipo más competitivo a partir del mes de septiembre.

Los cerca de 80 millones anuales que tiene firmados Mahomes por cada una de sus temporadas tienen una letra pequeña para este año después del acuerdo entre club y quarterback para los próximos meses. Los Chiefs reducen 54,45 millones de ese salario para esta temporada y lo convierten en un bono dividido en el contrato de la estrella para los próximos cinco años, lo que deja un espacio de 43,56 millones para afrontar tanto las renovaciones como la agencia libre de esta season.

El movimiento de los Chiefs era necesario desde dos frentes, el económico y el competitivo. El primero es el más obvio porque los de rojo, dorado y blanco estaban por encima del límite salarial en más de 50 millones, y a priori esa es la causa actual a falta de más movimientos en el mercado de agentes libres. Ahora bien, si la apuesta es definir los próximos años de Mahomes a lo grande con fichajes para ir a por la Super Bowl, ese espacio puede ir directo a bucear entre los mejores jugadores disponibles para volver a estar en la pugna por el Trofeo Vince Lombardi.

El acuerdo tiene lógica desde las dos partes, todo apunta a que los Chiefs quieren competir por lo que necesitan algo de margen, mientras que Mahomes recibe un respaldo a los próximos años por si su rodilla no responde. La reciente rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda lo coloca en una situación delicada, y esta es la mejor manera de prolongar económicamente un contrato con más millones asegurados para el próximo lustro.

Este es un mensaje claro para olvidar la reconstrucción y aprovechar así el momentum de Mahomes en el punto más alto de su carrera, porque a pesar de la lesión era claramente la bandera de los Chiefs. Casi ninguna de las líneas del equipo ha funcionado pero el quarterback era el único guía que a principios de temporada parecía prometer otra genialidad hasta caer roto una vez más.

El drama del año que viene será otro, porque Mahomes va a cubrir cada uno de los cinco próximos años un montante de unos 85,25 millones, por eso todo empuja a pensar que la franquicia va a apostarlo todo este año para estar arriba aprovechando esta gestión puntual. Mientras el rumor para recuperar a Tyreek Hill como agente libre es sólo el primero de muchos hasta el inicio de los movimientos el próximo 11 de marzo. Kelce se queda un año más posponiendo su retirada, Mahomes quiere volver al máximo nivel tras la lesión y el conjunto es el mejor aval para colocar a Kansas de nuevo en lo más alto antes del inicio de la temporada a la espera de más novedades en el roster.