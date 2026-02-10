eldesmarque.com 10 FEB 2026 - 12:27h.

El puertorriqueño seguía sus instintos incluso durante la actuación de Lady Gaga

Los mejores memes de la Super Bowl 2026 y de la actuación de Bad Bunny

San FranciscoEl estruendo de Bad Bunny con cifras multimillonarias alrededor de su actuación en la Super Bowl 2026 tiene muchos secretos ocultos tanto del Halftime Show como en el backstage. La mezcla de famosos y el mimo con el que se ha construido el espectáculo están presentes en cada una de las imágenes, desde los vídeos donde el Conejo Malo aparece bailando incluso fuera de cámara, al mimo por cuidar a cada una de las personas que ha aparecido frente a la cámara.

El baile de Bad Bunny durante el show de Lady Gaga

Uno de los virales más sorprendentes de las últimas horas es la reacción de Bad Bunny a la actuación de Lady Gaga desde un lugar oculto para la gran mayoría de espectadores del mundo. El puertorriqueño bailaba al son del 'Die with a Smile' versionado mientras se cambiaba la ropa para continuar el show pocos segundos después con el famoso baile con la artista estadounidense.

¿Qué se siente al ser un arbusto en la Super Bowl?

Uno de los vídeos más simpáticos del entorno del Halftime Show es la recreación de este joven de su día justo antes de convertirse en un arbusto para la recreación del Puerto Rico de Bad Bunny. Una genialidad.

La reacción del mundo al ver a Lady Gaga

Una de las mayores sorpresas de la noche del Halftime Show de la Super Bowl es el descubrimiento de los colaboradores del artista principal, y en este caso Lady Gaga volvió a lucir como una diosa. Su voz y su presencia iluminaron al planeta, por eso la reacción de millones de personas llegó a límites tan exagerados como los de estos grupos de seguidores mientras lo veían en directo.

La paz del Conejo Malo

Mirada al cielo y concentración antes de santiguarse, el ritual de Bad Bunny antes de comenzar el espectáculo. Sin duda uno de los momentos más icónicos y solitarios a pesar de tener a millones de personas pendientes de él.

El baile de los famosos en 'La Casita'

La famosa Casita de Bad Bunny estuvo presente con mucho protagonismo en el show, tanto que incluso una pila de famosos aparición en ella bailando durante el perreo más sonado del año. Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Cardi B, Young Miko y Alix Earle sólo eran algunas de las celebridades bajo el techo involucradas en el ambiente festivo del mashup.

El cariño a Doña Toñita

Esta emprendedora es uno de los pilares de la comunidad latina en Brooklyn, y fue una de las tantas protagonistas desconocidas del show de Bad Bunny con algo más que unos segundos de protagonismo. El cariño de la estrella, y en este caso de Ricky Martin con ella, demuestra el amor con el que se ha ejecutado el concierto y todo lo que hay detrás.

Los Patriots buscan televisores nuevos

Los aficionados de los Patriots no han llevado muy bien eso de soportar una derrota tan flagrante como la de su equipo ante los Seahawks en esta Super Bowl 2026. No son pocos los vídeos con televisores rotos que vuelan en internet tras la derrota.

El backstage

Esta es sin duda una de las fotos más icónicas de las descubiertas del backstage, con Lady Gaga, Pedro Pascal, Bad Bunny y Cardi B, cada uno de ellos con un rol totalmente diferente, y con una paz total antes de saltar al escenario.

Maye se quedó sin apretón de manos

Uno de los momentos más señalados de la final es la ausencia del apretón final de manos entre los quarterbacks de cada equipo. Maye se quedó esperando a Darnold, incluso lo buscó cuando lo habitual es que el ganador vaya a por el perdedor. El de los Seahawks no apareció porque estaba de celebración y rodeado de cámaras en la otra punta del estadio, y las críticas se han multiplicado.