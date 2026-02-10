Juan Pérez 10 FEB 2026 - 10:29h.

Lidera todas las plataformas y ha conseguido hitos inimaginables

Lo que no sabías del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: una boda real, 400 extras y 9,852 fuegos artificiales

San FranciscoEl impacto global de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 logra cifras indiscutibles tanto en audiencias como en la conversación social, pero no es ni mucho menos el único récord del puertorriqueño. La fiesta, las reacciones y su música se han expandido como pocas veces lo ha hecho un artista después de presentar su show en la final de la NFL, un reflejo de su exposición y a la vez del empuje del seguidor latino.

El exceso visual del Halftime Show de la Super Bowl 2026 se equilibra con el canto a la verdad y el reflejo del pueblo en la representación del Puerto Rico de Bad Bunny, y eso le ha tocado el corazón a medio mundo. Desde las miles de reuniones en todas las partes del planeta a la aceptación de famosos, el Conejo Malo ha superado retos de todo tipo tanto en el conteo en plataformas como en esos cerca de 13 minutos en el Levi's Stadium de San Francisco.

Los más de 135 millones de espectadores es el titular más repetido hasta ahora, porque no sólo consigue superar a Kendrick Lamar el año pasado sino que se convierte en el artista con mejores cifras en el show en directo...pero hay mucho más. En la cuenta oficial de música de la red social 'X', las primeras 24 horas dejan más de 2.000 millones de impresiones, más de 209 millones de visualizaciones y seis millones de posts.

En ese póster repleto de cifras otro de los récords llega desde YouTube donde las más de 48 millones de visualizaciones en el primer día también superan todos los estándares hasta ahora. Shakira y Jennifer López consiguieron 47 millones en su día, y a partir de ahí el listado baja a Rihanna (29) o Kendrick Lamar (27).

En el espectro de Apple Music, patrocinador del Halftime Show, las cifras hablan por sí solas porque Bad Bunny tiene 24 de sus canciones en el top 100, nueve entre las 25 más escuchadas y cinco de ellas en el top 10. Además DTMF como cierre del espectáculo es al mismo tiempo la sintonía con más reproducciones hoy día en la plataforma de la manzana. En Spotify la cosa no es muy distinta porque el top 3 global es suyo con el mismo liderazgo para DTMF con más de nueve millones de reproducciones.

El puertorriqueño ha sido además el primer artista en la historia de la plataforma en conseguir 100 millones de escuchas en un sólo día, algo que empuja a entender que no es sólo cuestión del show, sino de algo más. Ahora ese impulso latino necesida demostrar que con el paso de los meses, y de los años, Bad Bunny puede llegar a superar lo de otros artistas a largo plazo. Por ejemplo en YouTube el Halftime Show con más visitas es el de Shakira y Jennifer Lopez, una carrera de fondo para sellar und esenlace épico al mensaje, la idea y el corazón con el que Benito lanzó su mensaje al mundo en la Super Bowl 2026.