Las 7 fechas claves de la NFL hacia la próxima temporada 26/27

Del draft a la agencia libre y la preparación para la Super Bowl 2027

El primer fin de semana sin NFL es un vacío para todos los amantes del deporte que difícilmente tiene respuesta incluso después del terremoto de la Super Bowl 2026 con todo lo que ello conlleva. En la búsqueda de novedades hasta septiembre con la banda sonora de Bad Bunny en el recuerdo, la tensa espera con meses de pausa hasta el primer partido oficial con el Kickoff desvela siete fechas claves hacia la nueva temporada 26-27 para enriquecer las plantillas desde el draft a la agencia libre.

NFL Scouting Combine (23 de febrero al 2 de marzo)

El panorama competitivo pasa directamente a los ojeadores en el Combine, la prueba donde los prospectos universitarios viajan a un evento repleto de pruebas para constatar su estado antes de entrar en la NFL. Es algo habitual en las grandes ligas americanas con franquicias, un reto médico y físico donde los equipos entrevistan a los jugadores para tomar las decisiones definitivas. Habitualmente hay mucho trabajo adelantado antes del combine, pero siempre hay sorpresas con jugadores que elevan o bajan mucho sus prestaciones previstas gracias a la demostración del NFL Scouting Combine.

Agencia Libre (11 de marzo)

La ventana de traspasos empieza oficialmente el próximo 11 de marzo, momento en el que los equipos pueden hacer oficial todos los traspasos acordados con anterioridad que siempre se suelen filtrar. Además es el punto de inicio donde los jugadores firman sus nuevos contratos y saltan los habituales récords de millones renovados por las mayores estrellas del mercado de agentes libres.

También es el punto de inflexión económico de algunos equipos porque deben estar por debajo del límite salarial, lo que provoca un punto de tensión con muchos jugadores cortados en varios equipos. La proyección para las franquicias en la 26-27 está alrededor de los 300 millones.

NFL Draft (23, 24 y 25 de abril)

Pittsburgh es la sede para los tres días de locura en la que se convierte el draft de la NFL, el punto álgido de la offseason donde los mejores jugadores universitarios pueden marcar el camino de las franquicias más desquiciadas. El mercado de los quarterbacks suele ser el más destacado porque supone una apuesta radical en el cambio de muchos equipos.

El calendario oficial (mayo)

Los enfrentamientos en el calendario de la NFL están adelantados desde hace bastante tiempo, pero no así el orden exacto con fechas y horarios predeterminados para toda la temporada. En este punto es donde todo toma sentido para preparar viajes, comprar entradas y sobre todo alimentar el hype para tomar el pulso de la competición de nuevo en septiembre. El punto fuerte en este caso es el regreso a España asegurado por segundo año consecutivo así como partidos en México, Londres y Alemania.

El minicamp para los novatos (mayo)

Empiezan a llover las primeras informaciones de los rookies porque todos ellos se visten por primera vez con los colores de su equipo para empezar a entrenar con un lema claro: aprender el playbook. El libro de jugadas es la biblia de cada equipo en la NFL y por eso los nuevos deben estudiar mucho antes de que los veteranos vuelvan a los entrenamientos.

Training Camps y pretemporada (julio y agosto)

El equipo se reúne al completo después de los cambios del roster tanto de los traspasos como de las incorporaciones del draft, por lo que es el inicio de una nueva era hasta llegar a la pretemporada. Es la etapa más dura en el entrenamiento, el descubrimiento de muchos jugadores y sobre todo la raíz de nuevos entrenadores para cambiar dinámicas. Ahí resalta la pretemporada, planteada el cierre de la primera semana de agosto.

Kickoff (10 de septiembre)

La temporada arranca en la segunda semana de septiembre con el foco puesto en Seattle Seahawks después de la demostración de poder en la segunda parte de la temporada regular, y sobre todo, en los playoffs.