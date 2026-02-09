El touchdown de Seattle Seahawks que sentenció a los New England Patriots

Juan Pérez 09 FEB 2026 - 05:25h.

El golpe definitivo de Whiterspoon para la victoria

Los mejores memes de la Super Bowl 2026 y de la actuación de Bad Bunny

Compartir







San FranciscoEl infierno de Drake Maye es un billete único de ida para el quarterback de New England Patriots después de la sonada victoria de Seattle Seahawks en la Super Bowl 2026 emitida en Cuatro y Mediaset Infinity. El quarterback de 23 años no supo reaccionar más que en un drive en toda la final, y se vio totalmente superado por la defensa rival como en la jugada más destacada del partido donde la presión pudo con su físico.

Devon Whiterspoon es uno de los rostros menos conocidos de los Seahawks, pero ha sido uno de los nombres propios de la Super Bowl 2026 por jugadas como la del último touchdown de los campeones. El sack a Drake Maye en el primer cuarto no fue suficiente para el cornerback, y en el último cuarto se abalanzó sobre él después de esquivar placajes para tocar el balón y conseguir sólo con su movimiento un touchdown para los suyos.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno de la Super Bowl 2026: el reino de los Seahawks y suspenso absoluto de Drake Maye

El touchdown posterior de Nwosu tiene mérito por su recuperación, pero es sobre todo una labor individual de Whiterspoon en uno de los mejores partidos de su carrera. Dos capturas, multitud de blitz donde su único foco era Maye y la sensación de que ha dominado el césped hasta liderar la defensa junto a Emmanwori. Obviamente la gestión de todo ello pasa por el valor de Macdonald desde la banda para ser mucho más agresivo en el blitz.

En este caso Nwosu brilla por su velocidad de reacción, porque luego tiene campo libre para disfrutar de un buen paseo hasta completar los 29 puntos finales que señalaron la victoria de Seattle. 45 yardas totales para un touchdown defensivo que no se ve todos los días en toda una Super Bowl 2026, pero que definen que un partido de la NFL puede ser totalmente diferente al anterior a pesar de tener a la mitad de los protagonistas.

PUEDE INTERESARTE Lo que no sabías del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: una boda real y un niño secuestrado por ICE

Que las defensas ganan partidos es una obviedad, más en una Super Bowl 2026 donde Drake Maye no ha despertado más que en un drive en el último cuarto. Pero hasta llegar a ese punto, los Seahawks lo han bloqueado en todo momento mientras su carrera sumaba puntos a base de field goals para tomar distancia hasta forzar las malas decisiones de los últimos minutos. Es una decisión estratégica, y le ha salido a la perfección a Macdonald. Un premio con sabor único que nadie presagiaba en septiembre y ahora es una realidad con vistas a ser un proyecto competitivo durante años.