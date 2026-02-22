Ha encajado ocho goles en los tres últimos partidos y Musso mejora con creces sus estadísticas

El dato de goles de Sorloth que retrata aún más a Julián Álvarez en LALIGA

Crecen las dudas con Jan Oblak. El portero del Atlético de Madrid está lejos de su mejor momento y la afición incluso se atreve a abrir el debate con Juan Musso, que está dejando buenas actuaciones en la Copa del Rey. Este sábado, sin ir más lejos, el esloveno encajó dos goles en los únicos dos tiros a puerta del Espanyol. Sus números en las últimas semanas son preocupantes, aunque Diego Pablo Simeone mantiene la confianza intacta en su figura.

Oblak ha recibido ocho goles en contra en sus tres últimos partidos. Ante el Espanyol, dos en dos disparos: no pudo hacer demasiado en el primer tanto de Jofre, pero el tanto de Edu Expósito en el tramo final sí que entró por su palo, pese a que iba bastante potente. Además, Ngonge estrelló un balón en el larguero tras quedarse a media salida en un córner.

El pasado miércoles, Jan encajó tres goles en Brujas. Fue una noche de mucho trabajo, pues los belgas realizaron hasta diez disparos a puerta y el meta dejó varias paradas de mérito. Cuatro días antes, venía de recibir otros tres goles del Rayo Vallecano, que realizó siete remates a puerta en Butarque. Y hace un par de semanas, salió señalado en la derrota ante el Betis en el Metropolitano, pues dio la sensación de poder hacer bastante mal en el gol de Antony que decidió el partido.

Los números de Jan Oblak y Juan Musso en el Atlético

Estas actuaciones han abierto un debate en un sector de la grada rojiblanca que entiende que Musso debería tener más opciones de poder jugar las dos competiciones primordiales. O al menos, que Oblak no tenga la condición de intocable.

Musso ha disputado seis partidos esta temporada y ha encajado cuatro goles (0,6 por partido), dejando su portería a cero en cuatro encuentros (66%). Por su parte, Oblak lleva 33 partidos en los que ha encajado 42 goles (1,27 por partido), siendo especialmente reseñables los 17 tantos recibidos en ocho partidos de Champions League. Ha dejado su portería a cero en nueve ocasiones (27%). Es decir, que los datos son claramente favorables al argentino.

Simeone, de momento, no admite el debate en la portería: "Musso está haciéndolo muy bien en Copa del Rey y Oblak haciéndolo muy bien en Champions y en Liga", dijo este viernes en sala de prensa.