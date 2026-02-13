El argentino realizó dos buenas intervenciones ante el Barça y ha dejado su puerta a cero en 10 de 15 partidos

El Atlético de Madrid firmó este jueves una exhibición para la historia ante el FC Barcelona. Un contundente 4-0 al descanso que consiguió mantener en la segunda mitad refrendado por una actuación colosal a nivel individual. Sin excepciones, desde el portero al delantero. Porque Juan Musso, titular en la Copa del Rey, tuvo poco trabajo bajo palos, pero cuando le llegaron respondió de maravilla.

Sin mucho que hacer en el tiro al larguero de Fermín tras la salida de un córner, la primera ocasión del Barça a juego corrido llegó a los 40 minutos, cuando Koundé batió líneas bajo las piernas de Hancko y dejó a Fermín solo ante el portero. El centrocampista blaugrana buscó un remate al palo largo, pero el meta argentino salió con velocidad y consiguió tapar su disparo.

En el segundo tiempo, ya con un guion más dominador por parte del cuadro azulgrana, el Barça empezó a avisar desde muy pronto. Y de nuevo, por medio de Fermín, que apareció desde segunda línea en la frontal del área tras un centro raso de Ferran desde la izquierda para chutar con potencia sobre la meta rival. De nuevo, Musso respondió de maravilla y consiguió desviar el balón a córner.

Musso firmó cuatro paradas durante los 104 minutos que duró el partido. Dominó bien el juego aéreo, transmitiendo seguridad en sus salidas, y dominó de maravilla el juego de pies, tanto en la combinación en corto como a la hora de lanzar en largo a Lookman y Giuliano en los contragolpes.

Las reacciones al partido de Juan Musso y el debate con Oblak

Dejó su portería a cero, al igual que dejó la portería a cero el pasado jueves ante el Betis en La Cartuja y en la eliminatoria anterior ante el Dépor en Riazor. Sí encajó goles, dos concretamente, en dieciseisavos ante el Atlético Baleares. En LaLiga sólo ha jugado un partido, en la jornada 13 ante el Getafe, en la que también dejó su portería a cero para ganar 0-1.

En total, Musso ha disputado 15 partidos desde su llegada al Atlético de Madrid en verano de 2024... y ha dejado su portería a cero en 10 ocasiones. Su seguridad y sus buenos números han provocado un pequeño debate en las redes sociales durante las últimas horas, pues hay hinchas que creen que está a un nivel incluso superior al de Jan Oblak.

Si bien es cierto que Oblak viene de ganar su sexto Zamora y actualmente está en plena batalla por el séptimo, el esloveno viene de fallar ante el Betis en el Metropolitano en el gol de Antony y de varios meses en los que sus actuaciones no son tan determinantes como antaño. Aún así, su trayectoria y sus números son inmaculados, pues sólo ha recibido 18 goles en 22 jornadas. Simeone no tiene ninguna intención de mover la portería, pero cierta parte de la afición colchonera ha abierto ya el debate de la portería.